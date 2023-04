Le français Scribeur.com est absorbé par la plateforme européenne de gestion de contenus générés par IA, Contents.com, dont l’outil phare, AI Writer, est désormais animé par GPT-4.

Décidément, l’IA ne se contente pas de bousculer l’actualité mais commence à impacter fortement certains métiers et certains marchés. C’est notamment vrai dans l’univers du WEB et du fameux SEO (Search Engine Optimization) où les IA génératives contribuent à automatiser la publication de contenus et aident les équipes marketing à reformuler textes, titres, méta-descriptions, etc.

Et parce qu’il faut bouger vite, on assiste à une série de rachats et de concentration d’acteurs.

Ainsi, Contents.com, startup européenne (d’origine italienne) spécialisée dans les solutions (AI Chat, AI Writer, AI Art…) pour la création par IA de contenus multimédias, annonce avoir achevé l’acquisition totale de son concurrent français Scribeur.com, la jeune plateforme en ligne de rédaction Web qui non seulement regroupe des rédacteurs Web spécialisés dans le SEO mais procure également un outil de reverse engineering sémantique pour aider les rédacteurs dans la création de textes optimisés pour le SEO.

Contents.com se veut un guichet unique pour aider les entreprises à créer davantage de contenus multimédias plus rapidement et pour différents canaux digitaux en s’appuyant sur les IA génératives. Le rachat de Scribeur.com va donc clairement dans le sens du renforcement des capacités de la plateforme en ajoutant à l’IA des compétences humaines dans la rédaction optimisée SEO de contenus Web. Pour rappel, la startup française s’est à la fois fait connaître pour son portfolio de rédacteurs Web mais aussi pour son algorithme sémantique qui les conseille sur les mots-clés qui font la différence.

« Cette opération est cruciale pour la stratégie de Contents.com, qui vise à s’étendre sur de nombreux marchés internationaux », déclare Massimiliano Squillace, PDG de Contents.com. « Suite à notre récente expansion au Brésil, l’acquisition de Scribeur.com en France nous permet de renforcer notre position sur la scène mondiale. »

Cette acquisition de Scribeur.com constitue une avancée majeure pour Contents.com. Elle lui permet de renforcer sa position de leader dans la création de contenus Web. Mais elle lui permet surtout de mettre un pied sur le marché français tout en se rapprochant de grandes entreprises françaises et européennes comme La Redoute et Papernest, clientes des outils d’optimisation de texte de Scribeur.

L’opération ne devrait pas affecter les effectifs de Scribeur.com qui va devenir la filiale Contents France et sera justement dirigée par Sébastien Raynoird-Thal, ancien PDG de Scribeur.com. « Depuis sa création, Scribeur a misé sur des textes de qualité pour améliorer le référencement naturel SEO de ses clients » explique ce dernier. « En tant que leader français de la rédaction, rejoindre Contents, l’un des leaders européens de la rédaction par IA, est une belle opportunité. Nos clients bénéficieront ainsi d’un service à la pointe de la rédaction web ».

Une acquisition qui pourrait également aider Contents.com à boucler d’ici la fin de l’année une nouvelle levée de fonds en Série B.

