Quantum lance sa première plateforme de stockage 100% logicielle. Dénommée Myriad, elle combine toutes les innovations de ces dernières années autour du stockage fichier et objet pour proposer une architecture répartie, scale-out et full NVMe basée sur Kubernetes.

Quantum est surtout connu pour ses disques durs et ses baies de stockage. Mais comme bien d’autres acteurs du stockage (Pure Storage, VAST Data, …) , le fabricant est en train d’entamer un vrai virage vers le logiciel. Il vient de présenter sa première plateforme 100% logicielle et donc hardware agnostique !

Dénommée Quantum Myriad, cette nouvelle plateforme de stockage en mode fichiers et objets est conçue avec une approche full-flash et scale-out en appui sur une architecture « shared-nothing » et « cloud native » à base de containers. « Pour répondre à la croissance des données, le secteur informatique a tout misé sur le matériel », explique Brian Pawlowski, directeur du développement chez Quantum. « En prenant en compte les retours de nos clients, de nos partenaires et des analystes du secteur sur les lacunes des solutions disponibles sur le marché, nous avons adopté une approche totalement différente.

Myriad est un projet supervisé par Brian Pawlowski, arrivé chez Quantum en décembre 2020. Surnommé Beepy, cet ancien de NetApp (à l’origine du projet avorté FlashRay), de Pure Storage et de DriveScale a derrière lui une longue histoire autour des infrastructures de stockage. Il explique ainsi que « Myriad correspond à l’architecture que je voulais construire depuis 20 ans. C’est un logiciel de stockage incroyablement simple à utiliser et capable d’évoluer pour s’adapter à un avenir imprévisible.

Selon Quantum, Myriad convient particulièrement aux cas d’usages modernes comme l’IA, le machine learning, les data lakes et la data science, la production vidéo, et autres applications exigeantes aussi bien en termes de latences, d’IOPS que de bande passante.

Une architecture ultra-moderne pour les workloads d’aujourd’hui

Myriad repose sur une architecture Kubernetes « shared nothing » qui doit lui procurer fiabilité, extensibilité et performance. Cette architecture repose sur des Load Balancers qui distribuent le trafic au sein du cluster Myriad (qui est fondamentalement un cluster Kubernetes), une fabric réseau 100 Gbit Ethernet, des nœuds de stockage full NVMe et des nœuds de maintenance et déploiement qui servent à l’administration de l’ensemble. Chaque nœud de stockage a accès à l’ensemble des disques NVMe du cluster et les considère comme des disques locaux grâce à une utilisation avisée du RDMA. Quantum a développé une stack NVMe maison qui combine l’utilisation des CPU et des SmartNICs de façon assez singulière. Pour ceux que cela passionne, toute l’architecture est déchiffrée et détaillée dans un document technique publié par Quantum : Quantum Myriad Technical White Paper: Myriad All-Flash, Scale-Out File and Object Storage Software

Cette architecture « cloud native » à base de containers lui permet de multiplier les microservices pour offrir un maximum de fonctionnalités : déduplication et compression en ligne, snapshots, clonages, rollbacks, tagging (balisage) de métadonnées, self-healing (auto-réparation), auto-scaling et auto-équilibrage, support du RDMA, etc. Par ailleurs, cette architecture permet tout au moins en théorie d’exécuter Myriad sur des serveurs x86 aussi bien « On-Prem » que dans le « Cloud » pour concrétiser aisément un stockage hybride.

Le tout est administré depuis une interface ultra conviviale et visuelle avec des fonctionnalités AIOps pour automatiser un maximum de tâches de maintenance et de restauration après incidents. Tout le cluster Myriad est administré depuis une unique adresse IP.

Myriad vient donc étendre un portfolio de solutions de stockage Quantum jusqu’ici essentiellement focalisé sur le hardware même si certaines de ses appliances étaient justement réputées pour leur partie logiciel avec le fameux système de stockage partagé StorNext 7. Le logiciel débarque cependant dans un univers déjà très compétitif et va devoir affronter NetApp ONTAP, le logiciel de VAST Data, celui de Pure Storage, le Vantara d’Hitachi, le PowerStore de Dell ou encore la solution de StorONE sans parler bien sûr des solutions hyperconvergées de Nutanix (avec File et Object) ou VMware (vSAN).

