Découvrez le nouveau plateau d’InfoNewshebdo avec comme chaque lundi, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui vous proposent de retrouver les principales annonces de la semaine : Intel, laché par Apple, lance Lakefield, la surcharge de travail provoqué par le cloud, La reconnaissance faciale à l’arrêt, La CNIL qui n’a pas chômé en 2019, Snowflake qui répare discrètement son entrée en bourse, les conducteurs de Uber et de Lyft considérés comme des salariés et surtout La crise sanitaire a-t-elle dynamisé la transformation numérique ?

Bonne visualisation !

En Bref :

00:43 Processeur : Intel, laché par Apple, lance Lakefield

05:25 Surcharge du cloud : ⅓ des entreprises ont plus de 50 applications à gérer

08:13 La reconnaissance faciale à l’arrêt

10:40 Bonne ou mauvaise nouvelle ? La CNIL n’a pas chômé en 2019…

14:38 Snowflake prépare discrètement son entrée en bourse

Le dossier de la semaine

17:25 La crise sanitaire a dynamisé la transformation numérique

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

21:42 Les conducteurs de Uber et de Lyft sont des salariés