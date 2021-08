Acteur de l’automatisation avec sa plateforme de découverte, gestion et sécurisation des biens IT du cloud au Edge, Ivanti veut enrichir son panel de services pour simplifier le quotidien des DSI et RSSI. Boostée par l’Everywhere Workplace, l’entreprise née de la fusion de Landesk et Heat Software avait déjà annoncé en janvier 2021 l’acquisition de Cherwell Software et de sa solution d’IT Service Management. Poursuivant sur cette stratégie, Ivanti annonce cette semaine l’acquisition de RiskSense pionnier de la gestion et de la priorisation des vulnérabilités en fonction des risques. Un rachat qui s’inscrit dans une volonté d’orienter la prochaine évolution de la gestion des patchs dans les entreprises

« Au cours des deux dernières années, les cyberattaques telles que les rançongiciels sont passées du statut de nuisance à celui de véritable perturbateur de la société. », explique Srinivas Mukkamala, PDG de RiskSense. « Et les vulnérabilités sans correctif restent l’un des points les plus fréquents d’infiltration dans l’écosystème des entreprises. Je m’engage dans la lutte mondiale contre le ransomware. Et je suis convaincu qu’en combinant priorisation des vulnérabilités en fonction des risques et Patch Intelligence (renseignements sur les correctifs) automatisée, on peut aider les entreprises à limiter leur exposition et avoir un impact majeur sur le cyberespace mondial. Ensemble, RiskSense et Ivanti vont aider leurs clients à améliorer leur efficacité opérationnelle et à se protéger contre la prochaine vague de cybermenaces sophistiquées, ransomware compris. »

En fusionnant RiskSense à sa plateforme, Ivanti veut aider les entreprises à réduire le délai moyen de détection, de découverte, de correction et de réponse aux cybermenaces, notamment aux vulnérabilités critiques liées ou associées aux ransomwares. L’objectif est d’améliorer l’efficacité et l’efficience des équipes IT et cyber-sécurité notamment en fournissant des renseignements contextualisés sur les vulnérabilités activement exploitées et sur la surface d’exposition du système d’information.

« Ivanti fait partie des leaders de la gestion des patchs depuis de nombreuses années, mais le rachat de RiskSense portera nos capacités à un niveau encore plus élevé », explique Jim Schaper, PDG d’Ivanti. « Ensemble, nous allons pouvoir fournir à nos clients une vue holistique des vulnérabilités et expositions, et leur permettre de réagir rapidement grâce à Ivanti Neurons for Patch Intelligence. Nos clients pourront réduire de façon significative leur surface d’attaque et les risques de faille, grâce aux renseignements sur les vulnérabilités, ainsi qu’à la priorisation des corrections à apporter sur la base des tendances d’exploitation active et d’attaque par ransomware. »