Aujourd’hui, Iron Mountain, leader mondial des services de protection, conservation et gestion de l’information permettant l’accélération de la transformation numérique, a annoncé l’expansion de son programme Clean Start® en Europe.

Iron Mountain Clean Start®, conçu pour transformer les environnements de travail, permet aux entreprises de revoir et d’améliorer leurs biens immobiliers et d’optimiser leurs espaces professionnels. Le service aide les organisations à s’adapter aux exigences changeantes en reconfigurant les bureaux, à maximiser l’espace existant et à améliorer leurs processus pour accélérer leur passage au digital.

Lancé pour la première fois en Amérique du Nord en 2019, l’expansion du programme Clean Start en Europe a été intensifiée en réponse à la pandémie COVID-19 ; celle-ci ayant obligé les entreprises à reconsidérer la façon dont elles utilisent leurs espaces. Le programme est désormais disponible en France, Belgique, Hollande, Luxembourg, Finlande, Allemagne, Irlande, Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.

Clean Start®, un programme flexible conçu pour répondre aux besoins uniques de chaque entreprise. Chaque client bénéficie d’un accompagnement par un chef de projet dédié du programme Iron Mountain Clean Start.

Le programme se réalise en trois étapes :

Étude : le chef de projet Iron Mountain étudie en présentiel ou à distance l’activité du client, réalise une enquête terrain et envisage les améliorations possibles ;

Évaluation : le client reçoit un rapport résumant les améliorations proposées ; il peut alors les examiner, échanger en interne et déterminer celles qu’il retient ;

Mise en œuvre : le chef de projet Iron Mountain élabore ensuite un plan des meilleures pratiques à suivre et à déployer de manière transverse pour libérer de l’espace et transformer l’organisation.

Qu’il s’agisse d’un étage, d’un bâtiment ou de plusieurs sites, Clean Start propose une large variété d’aménagements, y compris les ouvertures/fermetures de bureaux, l’occupation d’un nouvel espace ou la reconfiguration d’un espace existant.

Iron Mountain gère également l’ensemble du processus de nettoyage et fournit des services permettant de faire don, ou de mettre à disposition de manière sécurisée, le matériel dont l’entreprise n’a plus besoin. En outre, suivant le besoin, Iron Mountain entrepose de façon temporaire ou permanente les mobiliers et équipements qui pourraient resservir à l’organisation. Iron Mountain évalue aussi les processus de chaque client et conseille sur la meilleure façon de repenser les flux de travail de l’entreprise pour passer à des méthodes de travail plus modernes.

Avec le programme Clean Start les clients :

réduisent l’empreinte carbone de leurs sites en maitrisant mieux leurs coûts et leurs charges de personnel ;

peuvent facilement réaménager leurs espaces professionnelsen des alternatives valorisées et adaptées aux besoins concrets des employés ;

réhabilitent et réaménagent les zones d’archives, de stockage (ex : matériel marketing, équipements informatiques obsolètes, meubles en surplus …), les placards.

Serge Imbeault, Président chez Iron Mountain France, déclare « il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les entreprises pour évaluer leurs lieux de travail et apporter des changements positifs. Notre programme Clean Start aide les organisations et leurs salariés à réintégrer leurs bureaux de manière sûre et responsable, tout en optimisant les processus, en améliorant la gestion des informations et en réduisant les coûts inutiles. »

Pour en savoir plus sur Iron Mountain Clean Start® : https://www.ironmountain.fr/secure-storage/records-and-media/clean-start