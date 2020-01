Wraptor accompagne la clinique Gaston Métivet de Saint-Maur-des-Fossés dans la mise en place d’une plateforme lui permettant de créer toujours plus d’interopérabilité entre ses applications et intégrer les informations au sein du DMP.

Déjà utilisatrice de la version SaaS de la solution MSSanté de Wraptor et de Jeebop pour assurer les liaisons entre la gestion administrative et le dossier patient informatisé Expert Santé, la clinique a souhaité étendre sa collaboration avec l’éditeur. L’objectif consistait à remplacer une solution de récupération des constantes des patients, à les intégrer directement dans le dossier patient et à éviter les erreurs de saisies. Dans ce contexte, l’EAI de Wraptor permet de récupérer l’ensemble des constantes des différents appareils biomédicaux (connecteurs Nihon Kohden, General Electric et des objets connectés iHealth). À travers ce projet, la clinique Gaston Métivet souhaite permettre au personnel soignant de ne plus avoir à effectuer ce travail de prise des constantes, à éviter d’éventuelles erreurs de saisies, d’accroitre et sécuriser la remontée des données et à automatiser intégralement ce processus. Pour mettre en œuvre ce projet dans les meilleures conditions, un déploiement progressif va être réalisé ces prochains mois. Dès le mois de janvier 2020, les salles d’opération et de réveil seront concernées puis une extension vers les autres services comme la maternité sera effectuée.

Bertrand Renaud de la clinique Gaston Métivet de Saint-Maur-des-Fossés « Wraptor bénéficie d’une solution métier avancée qui nous permet de répondre efficacement à de nombreux besoins. Au-delà des projets sur lesquels nous collaborons déjà avec succès, leur solution EAI nous donne la possibilité de moderniser et d’industrialiser la gestion de nombreuses opérations et d’interconnecter efficacement nos applications. Nous pourrons ainsi nous appuyer sur un système d’information performant, évolutif et sécurisé qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique de l’hôpital 2.0. »