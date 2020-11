Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.17 de sa plateforme cloud pour l’assurance santé et la prévoyance, Prima L&H. Cette nouvelle version inclut la conformité avec les récentes obligations réglementaires et améliore l’expérience utilisateur. Elle intègre également d’importants développements sur la gestion des sinistres en prévoyance.

L’actualité du secteur de l’assurance de personnes est toujours mouvementée : alors que les débats autour de la résiliation infra-annuelle continuent, que le projet de taxe Covid inquiète les professionnels et que la mise en œuvre du 100 % santé en optique donne des résultats mitigés, l’annonce de la création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale consacrée à la perte d’autonomie vient encore bousculer le marché. Le financement de la dépendance constitue une évolution majeure en France et tous les acteurs, qu’il s’agisse des assurés, des sociétés d’assurances ou des fournisseurs de solutions informatiques, doivent s’adapter.

« La nécessité de suivre les changements réglementaires est une vraie problématique du secteur de l’assurance de personnes », indique Hugues Delannoy, président du groupe Prima Solutions. « En tant qu’éditeur de solutions pour la santé et la prévoyance, nous nous devons d’accompagner nos utilisateurs assureurs, mutualistes ou paritaires, dans leurs transformations digitales et selon le calendrier strict des incessantes évolutions réglementaires. C’est pourquoi nous proposons a minima 2 versions par an de notre logiciel Prima L&H. »

Prima L&H ou la garantie de conformité réglementaire, version après version

La version 9.17 de Prima L&H intègre de nouvelles fonctionnalités pour la résiliation infra-annuelle qui prendra effet le 1er décembre 2020. L’applicatif offre désormais la possibilité de gérer automatiquement les processus de récupération de contrats à la concurrence, y compris les démarches de résiliation pour le compte de l’assuré, ou de perte de contrat.

La nouvelle version permet également de produire la déclaration mensuelle PASRAU.

Elle améliore aussi la gestion des clauses bénéficiaires avec la mise à disposition de nouveaux rapports qui mettent en évidence les clauses invalides et les bénéficiaires non identifiés (loi Eckert- contrats en déshérence).

La dérogation optique, qui était déjà intégrée depuis la précédente version, a de plus été enrichie : Prima L&H 9.17 offre ainsi la possibilité de traiter les cas d’exception, qu’ils proviennent de flux Noemie, DRE, B2, Equasanté ou Carte Blanche.

Au niveau de la DSN enfin, Prima L&H 9.17 est aujourd’hui en mesure de créer et transmettre automatiquement la fiche de paramétrage à l’entreprise déclarante pour l’informer en temps réel d’une quelconque modification (garantie, taux, tarif, périodicité, etc.) et lui permettre de mettre à jour son logiciel de paie. La nouvelle version permet également d’effectuer une résiliation automatique de l’ensemble des adhésions en cas de personnel non couvert, ceci afin d’éviter le rejet du fichier DSN.

Une plateforme complète pour la santé et la prévoyance

L’apport majeur de cette nouvelle version de Prima L&H ? La gestion des sinistres en prévoyance, individuelle ou collective, en gestion directe ou déléguée. Tous les types de contrats sont intégrés (garanties décès, accident, incapacité et invalidité) avec le suivi de l’âge dérogatoire, du compteur des indemnités journalières (IJ), des tarifs et des franchises, des modifications de garantie, des changements de situation familiale, des résiliations, etc.

« Les versions précédentes avaient fait de Prima L&H une référence en santé, mais aujourd’hui, la plateforme est résolument exhaustive et couvre tous les besoins en matière de gestion de la prévoyance », indique Hugues Delannoy.

Une expérience utilisateurs toujours améliorée

Prima L&H 9.17 voit aussi la poursuite des efforts en matière d’expérience utilisateurs : « Les travaux avaient déjà été initiés pour la précédente version et s’inscrivaient dans le cadre de l’uniformisation des interfaces entre toutes les solutions de la suite logicielle Prima Solutions », explique Hugues Delannoy. « Ce programme d’ampleur qui est au cœur de chaque nouvelle version de nos logiciels vise également la refonte de l’usabilité de nos plateformes pour une meilleure expérience utilisateur. »

Parmi les autres nouveautés, notons la gestion multi RIB qui permet d’accélérer le paiement des prestations santé et prévoyance, mais aussi de déclencher des alertes en cas de modifications bancaires. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs ont de plus la garantie que les données stockées dans le système sont à jour, ce qui est appréciable avec la mobilité bancaire.

« D’autres nouveautés qui simplifient le quotidien des gestionnaires mériteraient d’être détaillées, comme l’affinage de la gestion des droits et des rôles au niveau de la console d’administration du portail ou l’ajout d’une recherche des rejets CRM. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une version très riche et nous sommes particulièrement fiers du travail accompli par nos équipes. La livraison de cette nouvelle version de Prima L&H était attendue par nos utilisateurs. Certains l’ont d’ores et déjà déployée avec succès. Nous étions impatients de la présenter au marché lors de la 31e édition de Réavie qui a malheureusement été reportée. Aussi, dans ce contexte particulier, nous organisons des sessions de démonstrations à distance ainsi que des webinars pour garder le contact avec le marché et délivrer nos conseils et nos retours d’expérience en matière de transformation digitale de l’assurance santé et prévoyance. »

La prochaine version de Prima L&H, la 9.18, sera proposée aux utilisateurs début 2021 et comportera de nombreuses évolutions liées à l’assurance emprunteur.

A propos du Groupe Prima Solutions

Premier groupe de l’AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, le Groupe Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective ou individuelle), non vie, réassurance, conformité règlementaire, analyses (simulations prédictives et calculs actuariels).

Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial de partenaires ; il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle full-web hautement configurable, modulable et disponible sur le cloud. https://www.prima-solutions.com/

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/la-version-9-17-de-la-plateforme-cloud-prima-lh-pour-lassurance-sante-et-la-prevoyance-est-disponible-et-repond-aux-recentes-evolutions-reglementaires/