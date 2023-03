Comme chaque semaine, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT avec cette semaine les IA génératives Dynamics Copilot et Einstein GPT, une nouvelle baie Pure Storage, le succès de KCD et des leviers pour un numérique responsable…

Comme chaque Vendredi, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont aux commandes de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo pour commenter l’actualité IT de la semaine.

Difficile encore cette semaine – comme les semaines précédentes – d’échapper aux IA génératives qui font décidément le Buzz en ce début d’année 2023. Deux grosses annonces méritent en effet d’être décryptées : Microsoft Dynamics 365 Copilot et Salesforce Einstein GPT. Dans les deux cas, les IA conversationnelles et génératives s’infiltrent au cœur des applications d’entreprises et des processus métiers.

Côté produit matériel, la grosse annonce de la semaine nous vient de Pure Storage qui étend sa gamme FlashBlade d’une nouvelle offre « //E » qui veut concrétiser le rêve de baies Flash plus économiques que des baies disques sur les grandes capacités.

Côté financier, Qualtrics (quelque peu abandonné par SAP) pourrait être racheté par Silver Lake et ARM se prépare à une IPO envisagée depuis l’échec du rachat par NVidia.

Nos animateurs reviennent également sur le nouveau rapport remis par l’ADEME et l’ARCEP et sur les 4 leviers qui y sont identifiés pour permettre aux entreprises d’opter pour un numérique plus responsable de l’environnement et du climat.

Ils reviennent également sur l’évènement de la semaine écoulée, les Kubernetes Community Days.

     

EN BREF

00:50 – IA à tous les étages chez Microsoft

06:00 – Salesforce contre-attaque avec Einstein GPT

07:45 – Pure Storage complète sa gamme FlashBlade

11;20 – 4 leviers pour un numérique plus durable

14:42 – IPO pour ARM à venir

LE DOSSIER

18:00 – Retour sur KCD 2023

Retour sur la journée organisée par les communautés Kubernetes avec de nombreuses interviews d’acteurs croisés dans les détours des allées…

Kubernetes Community Days France 2023 – Les Interviews InformatiqueNews

LE RENDEZ-VOUS

23:30 – Documation / I-expo / Solutions RH à la Porte de Versailles

Les prochains salons du management de l’information et des processus documentaires se dérouleront du 21 au 23 mars, à Paris, Porte de Versailles.

Pour s’y inscrire : Documation – I-Expo

COUP DE COEUR

25:00 – Les femmes dans l’IT

A l’occasion de la Journée des Droits des Femmes cette semaine, une étude révèle que 63% des Français pensent que les femmes sont aussi douées que les hommes dans les métiers du numérique. Une progression de seulement 4% par rapport à 2022.