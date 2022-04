Comme chaque vendredi, retrouvez votre rendez-vous vidéo qui fait le tour de l’actu IT de la semaine : on y parle Windows 365, mainframe, Big Lake et internet spatial…

Pour ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, nos deux commentateurs préférés, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias, reviennent sur les annonces de Microsoft autour de la prochaine version de Windows 11 et plus encore autour des évolutions de Windows 365 en passe de réinventer les usages du DaaS.

Ils ont également été interpelés par la naissance du nouveau mainframe z16 d’IBM. Les mastodontes de l’informatique n’ont pas dit leur dernier mot et se prêtent désormais aux jeux du DevOps et de l’IA.

Google Cloud a également marqué les esprits cette semaine avec l’annonce de BigLake qui s’inspire de toute l’expérience acquise avec BigQuery pour unifier Data Lakes et Data Warehouses.

Autres annonces marquantes retenues par nos commentateurs, le rachat de Pensando par AMD et l’enquête de la Commission européenne sur les pratiques « Cloud » de Microsoft.

     

EN BREF CETTE SEMAINE

Microsoft rapproche Windows 11 et Windows 365

Microsoft veut transformer les usages du Desktop-as-a-Service et métamorphose à la fois Windows 11 et Windows 365 pour procurer une vraie expérience sans couture entre le PC et le Cloud PC.

Google rapproche data-warehouses et data-lakes

Google Cloud aime à se présenter comme un « Data Cloud ». Le fournisseur enrichit encore son offre de services de données avec un nouveau moteur unifiant lacs et entrepôts de données, à travers les clouds : BigLake.

IBM lance son nouveau mainframe le z16

Adoptant un nouveau processeur, le Telum, quelque peu différent des architectures précédentes et doté d’un accélérateur d’inférences NPU, le nouveau mainframe z16 est taillé pour les traitements IA et le chiffrement à l’ère quantique.

Vers une enquête de l’Union Européenne sur les pratiques cloud de Microsoft

Après plusieurs plaintes déposées par des acteurs européens du Cloud, aussi bien SaaS que IaaS, la Commission européenne ouvre une enquête sur les pratiques potentiellement anticoncurrentielles de Microsoft. Elle s’intéresse particulièrement aux licences et aux bundles.

AMD annonce le rachat de Pensando

AMD veut aussi sa place dans les réseaux. L’éditeur s’offre Pensando, son accélérateur réseau SmartNIC et ses services SDN pour la jolie somme de 1,9 milliard de dollars. Pas mal pour une startup qui a à peine 4 ans d’existence.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Internet Spatial : la nouvelle frontière…

La prochaine expansion d’Internet et du cloud se fera dans l’espace. Azure signe des partenariats pour du calcul en orbite avec la Nasa, Thales Alenia Space, Loft Orbital, Ball Aerospace, et lance son architecture Azure Orbital. Amazon réserve 83 lancements auprès d’Arianespace et Blue Origin notamment. L’Europe veut son réseau de satellites souverains pou concurrencer le réseau Starlink d’Elon Musk. L’espace est bien la nouvelle frontière de l’Internet…

À VENIR PROCHAINEMENT

World AI Cannes Festival

Première édition pour ce nouveau évènement ambitieux consacré à l’intelligence artificielle. 250 conférences, 300 intervenants et la présence de 150 exposants… Le World AI Cannes Festival se tiendra les 14, 15 et 16 avril au Palais des Festivals de Cannes.

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

Fortnite lève 144 millions de dollars pour l’Ukraine.

En deux semaines, le jeu vidéo Fortnite a récolté 144 millions de dollars pour les victimes de l’invasion de l’Ukraine. Le jeu vidéo est devenu un média de récolte de fonds des plus sérieux.