Comme chaque semaine, retrouvez votre émission InfoNews Hebdo qui fait le tour de l’actualité IT avec au menu cette semaine beaucoup d’IA façon ChatGPT, avec Bard et Bing AI, un peu de clouds publics, les news du CiscoLive, les attaques contre ESXi…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont comme il se doit aux commandes de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, saison 2023, l’émission qui décrypte pour vous l’essentiel de l’actualité IT.

Au sommaire de ce nouveau numéro, nos animateurs ont principalement retenu l’agitation actuelle autour de ChatGPT et ses concurrents. Bill Gates le disait cette semaine, « ChatGPT va changer le monde ». Et Microsoft et Google l’ont bien compris. Microsoft a dévoilé son nouveau Bing totalement dopé à l’IA conversationnelle s’appuyant sur une version encore plus évoluée et connectée de ChatGPT. Google a tenté de répondre en annonçant son BARD pour l’instant uniquement mis entre les mains de quelques « testeurs de confiance ».

Outre les IA, l’actualité de la semaine a aussi été marquée par l’arrivée de RHEL sur le cloud d’Oracle et par CiscoLive 2023 avec l’annonce de nouvelles solutions de cybersécurité dont Cyber Vision un nouveau Dashboard d’inventaire et surveillance de l’IoT.

Enfin, la semaine a été très agitée pour les DSI et les RSSI alors que se déployait dans le monde une très vaste attaque contre les infrastructures ESXi (VMware vSphere), une attaque qui a notamment significativement ciblé la France. Nos animateurs reviennent aussi sur le nouveau rapport Synergy autour du cloud public qui confirme un infime ralentissement de la croissance de ce marché et qui voit Azure se rapprocher très près d’AWS en termes de parts de marché. D’ailleurs, en parlant de Cloud, certains envisagent un « back on premises » pour payer moins cher, comme l’a relevé Guy Hervier dans sa « mention spéciale » de la semaine.

     

EN BREF

00:30 – Microsoft dope la recherche sur Internet à l’IA ChatGPT

Pour en savoir plus : Microsoft dévoile le nouveau Bing dopé à l’IA… Et ça change tout !

04:00 – Bing + IA : Google répond mollement avec Bard et une conférence

Pour en savoir plus : Google promet de spectaculaires IA… mais pas pour tout de suite !

08:30 – Cisco visualise la sécurité de l’IoT

11:30 – Red Hat renforce sa collaboration avec Oracle et SAP

14:00 – Attaque mondiale contre ESXi

Pour en savoir plus : Une vaste campagne d’attaques contre les infrastructures VMware : les DSI en alerte rouge

LE DOSSIER

16:00 – Cloud : Azure se rapproche d’AWS

Pour en savoir plus : Azure et Google Cloud reprennent du terrain sur AWS

LE RENDEZ-VOUS

MENTION SPECIALE

20:00 – La revanche du datacenter on-premises sur le cloud

Un papier de The Next Platform s’en prend aux coûts du cloud. Il commence ainsi : « Toute personne capable de lire un rapport financier sait qu’elle paie trop cher les services de calcul, de stockage, de mise en réseau et les logiciels d’AWS ». Ouch ! A lire…

Le lien de Guy : The On-Premises Empire Strikes Back At AWS (nextplatform.com)