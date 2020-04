Delamaison, le fameux site e-commerce créé en 2005, spécialisé dans la décoration ayant atteint 1,5M visiteurs uniques par mois et 26M€ de chiffre d’affaires en 2017, change de mains et fait évoluer son positionnement en réinventant les codes de la déco. Cette reprise industrielle est un véritable événement dans le secteur de la décoration en ligne et sera emmenée par deux experts reconnus pour leur savoir-faire et connaissance du e-commerce et de l’univers de la déco : Lydwine de la Morandière et Florian Carrère.

Lydwine de la Morandière, Directrice générale déléguée – Commerce & Marketing

Fille d’architecte d’intérieur, passionnée de mode et de déco forte d’une fibre entrepreneuriale dans le e-commerce développée à travers son expérience professionnelle, Lydwine de la Morandière va piloter la stratégie marketing, notamment sur les aspects liés à l’expérience e-commerce, à la communication, à l’acquisition de clients, à la génération de trafic et au Brand Content. Précédemment, elle a occupé des postes de management dans des structures de premier plan comme Groupon, Weekendesk et dernièrement hubstairs où elle était Directrice digitale. Lydwine de la Morandière, 30 ans, est diplômée de l’INSEEC Business school.

Florian Carrère, Directeur général délégué – Opérations & Qualité

Expert en gestion de projets complexes et acteur de la transformation digitale après plus de dix années d’expérience dans les secteurs des Télécom et de la Distribution, Florian Carrère est un gestionnaire et entrepreneur dans l’âme. Leader énergique et opérationnel, il est en charge de piloter les opérations et la qualité. Il supervise les aspects liés à au service clients et à la relation designers, marque et fournisseurs. Il a exercé différentes fonctions stratégiques chez Accenture, Beijaflore, Cdiscount et dernièrement hubstairs où il a occupé le poste de Chief Product Officer. Florian Carrère, 33 ans, est diplômé de l’Institut Mines-Télécom Business School.

Lydwine de la Morandière et Florian Carrère « Nous avons souhaité réécrire l’histoire d’une marque qui a meublé les Français pendant des années. En proposant une offre exclusive sélectionnée par des professionnels de la décoration (décorateurs, designers et influenceurs), nous souhaitons rendre l’achat de mobilier en ligne simple grâce à une expérience disruptive créée par la prescription des décorateurs alliée à une technologie unique. Notre ambition est de rendre accessibles à tous le design et la décoration d’intérieur. Fort de notre nouveau positionnement, nous nous donnons pour objectif de nous entourer à court terme de 50 collaborateurs et de réaliser un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2021. »

Delamaison : Une sélection exclusive de mobiliers design co-créer et par des architects et influencers

www.delamaison.fr