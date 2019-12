Une décennie s’achève… Une autre s’ouvre… Le rythme des innovations technologiques ne va pas ralentir dans les dix prochaines années. Il va encore accélérer. Nos politiques, législations, administrations, civilisations devront s’adapter à cette accélération. Car la décennie qui arrive nous promet des défis technologiques aux implications éthiques, politiques, humaines sans précédent…

Dans un très long billet de blog publié sur LinkedIn, Brad Smith, Président de Microsoft, livre ses réflexions sur les grandes problématiques humaines de la prochaine décennie qui seront d’une manière ou d’une autre impactées par les technologies dans un sens parfois positif, parfois négatif, et qui obligeront les entreprises à se montrer plus responsables et plus investies sur les conséquences humaines en attendant que les politiques débâtent et légifèrent pour trouver les équilibres propres à chaque pays.

Il rappelle que l’humanité démarre la décennie 2020 avec 25 fois plus de données qu’elle n’en avait 10 ans plus tôt. Après une décennie de transformation portée par l’information numérique, s’annonce une décennie portée par les révolutions de l’intelligence artificielle et son impact sur la connaissance, l’apprentissage, l’emploi, la médecine, la science, les relations entre les hommes et les machines.

Pour Brad Smith, cet impact majeur de l’IA ne s’étendra pas sur une décennie, mais au moins sur les trois prochaines. C’est pourquoi il est indispensable que les entreprises ne sous-estiment pas leurs responsabilités sociétales et écologiques. Brad Smith invite ainsi les responsables d’entreprise, mais aussi tout un chacun, à réfléchir sur le rôle des technologies sur 10 sujets clés de la prochaine décennie :

1. Le rôle des technologies dans l’urgence climatique

La décennie qui vient sera bien plus encore que celle écoulée la décennie de l’urgence climatique. Il n’y a plus de temps à perdre. La pression des citoyens, des clients et des collaborateurs se fera plus forte.

Pour Brad Smith « Dans les pays où les gouvernements bougeront trop lentement sur les problématiques climatiques, ce sont d’autres institutions et les entreprises qui compenseront…». Les entreprises vont devoir drastiquement réduire leurs émissions carbone à tous les niveaux. « Bien que cela soit vrai pour tous les secteurs de l’économie, c’est un domaine où le secteur des technologies doit prendre les devants parce qu’il le peut. Et le doit. ».

D’autant que les innovations technologiques, la science des données et l’IA auront aussi un rôle actif pour favoriser la réduction des émissions de carbone et apporter des solutions aux problématiques de l’eau, des déchets, de la sauvegarde de la biodiversité…

2. Les menaces que posent les technologies sur les démocraties

Les années 2010-2019 auront été marquées par l’apparition des cyberarmes souvent étatiques pour lancer des attaques sur les infrastructures de pays, perturber les processus électoraux. Dans la prochaine décennie, les démocraties vont devoir apprendre à se défendre contre les cyberattaques, le cyberterrorisme et les campagnes de désinformation.

Si la technologie est ici utilisée pour servir des « forces obscures », elle doit aussi servir activement à la défense des démocraties.

Mais Brad Smith rappelle aussi que les menaces sont loin d’être toutes externes : « ‎Il est difficile de soutenir la démocratie si la population se fragmente en différentes « tribus » qui sont exposées à des récits et des sources d’information entièrement différentes… ». Les réseaux sociaux et autres plateformes digitales ont créé plus de silos d’information que tout ce que nos démocraties ont jusqu’ici vécu. ‎

3. L’impact des technologies sur le journalisme

Depuis Balzac, en référence à Montesquieu, personne n’ignore que la Presse est le quatrième pouvoir. Une presse indépendante joue un rôle vital dans toute démocratie.

« ‎Pendant des siècles, les journalistes ont servi de chiens de garde aux démocraties‎ » rappelle Brad Smith.

Mais Internet, les réseaux sociaux, les blogs, les chaînes d’info en continu sont venus transformer le rôle de la presse. Sans compter l’impact de Deepfakes. Durant la prochaine décennie les humains vont devoir apprendre à se méfier de toutes les preuves visuelles et audios qu’on leur soumettra notamment à travers Internet et les réseaux sociaux.

Pour Brad Smith, « il est impératif que nous utilisions la technologie pour protéger l’intégrité du journalisme ».

4. L’impact de l’intelligence artificielle sur la confidentialité

La décennie écoulée aura remis au gout du jour les problématiques de protection de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles.

L’Europe a pris de l’avance sur le monde avec le RGPD, mais est aujourd’hui imitée par de nombreux autres pays.

Cependant les progrès de l’IA en matière de reconnaissance faciale par exemple ou encore le développement d’une informatique ambiante terriblement ancrée dans le quotidien des foyers soulèvent de nombreuses problématiques nouvelles.

Brad Smith avertit « Attachez vos ceintures de sécurité. La prochaine décennie verra encore plus de rebondissements sur les questions de protection de la vie privée »‎.

5. Le rôle des données dans la souveraineté nationale

La donnée est le nouvel or noir qui alimente les moteurs de nos économies.

Pour Brad Smith, « l’émergence de l’IA comme technologie la plus importante pour les trois prochaines décennies, nous pouvons nous attendre à ce que les données qui l’alimentent deviennent rapidement la ressource la plus importante du 21e siècle. Cette quête d’accumulation de données crée de nouveaux enjeux économiques et géopolitiques. »

‎D’un côté, les États doivent continuer leurs efforts en faveur d’une meilleure transparence des données publiques et en faveur de l’Open Data.

D’un autre, l’Europe se retrouve aujourd’hui très dépendante de technologies américaines ou chinoises et doit pouvoir préserver sa souveraineté et protéger les savoirs et découvertes de ses entreprises.

Brad Smith note que « Chaque aspect de l’économie internationale dépend désormais de données qui traversent des frontières invisibles à la vitesse de la lumière. Dans une économie axée sur l’IA et un monde dépendant des données, le mouvement des données soulève des questions de plus en plus importantes pour la souveraineté des États ».

6. Le besoin constant de combattre les cybermenaces et la cybercriminalité

La décennie écoulée avait démarré avec un optimisme déplacé quant à nos capacités à défendre enfants et internautes contre les menaces cyber.

Un optimisme qui n’avait pas de véritable fondation mais on entrevoyait de nouvelles méthodes de défense sans pour autant entrevoir l’évolution possible des menaces.

La nouvelle décennie démarre sur un constat d’échec. La cybersécurité est devenue une école de l’humilité.

Si Brad Smith concentre son discours surtout sur les technologies qui nuisent à l’innocence des enfants, la réalité et la diversité des menaces vont bien au-delà.

La décennie qui arrive ne verra pas moins de cyberattaques. Elle en verra probablement davantage et dont les conséquences seront parfois plus dramatiques.

7. Les inégalités de l’accès à Internet

« En 2010, moins d’un tiers de population mondiale avait accès à Internet. À l’aube de 2020, plus de la moitié de la population mondiale est connectée. C’est un progrès réel. Mais une grande partie du monde n’a toujours pas accès à Internet» rappelle Brad Smith.

La prochaine décennie verra l’arrivée de la 5G, mais aussi d’une pléthore de nouvelles options de connexion via les satellites.

Pour Brad Smith, « ‎Avec de meilleures données et de nouvelles technologies, il est possible d’apporter l’Internet à haut débit à 90% de la population mondiale d’ici 2030. Cela peut sembler ambitieux, mais avec de meilleures données et des investissements plus sains, c’est réalisable. L’égalité sur Internet appelle une ambition à ce niveau.‎ »

8. La nouvelle guerre froide de la Tech

« ‎La nouvelle décennie commence par une question technologique qui n’était pas sur les radars du monde il y a dix ans. Assistons-nous au début d’une « guerre froide technologique » entre les États-Unis et la Chine? ‎ » constate Brad Smith.

La remarque est pertinente. Et pose un énorme problème à une Europe coincée entre les deux et dépendante des technologies des deux pays.

L’avenir est flou et dépend probablement en partie, mais pas que, d’une éventuelle réélection de Donald Trump.

Aujourd’hui, les américains ne veulent plus des technologies chinoises. Et les chinois font tout leur possible pour se passer des technologies américaines;

Pour Brad Smith, il est essentiel de « s’interroger sur les conséquences d’une telle guerre froide avant qu’elle ne s’installe vraiment ». Et sur les moyens éventuels de l’éviter pour le bien de l’humanité.

9. L’intelligence artificielle et l’éthique

« Les dernières années ont apporté des progrès dans l’intelligence artificielle qui sont encore loin des capacités anticipées par la science-fiction, mais sont bien au-delà de ce qui semblait possible quand la décennie a commencé» rappelle Brad Smith.

L’IA a fait des progrès remarquables dans la compréhension de la voix, dans la vision, dans la traduction des langues. Et soulève désormais de nombreuses questions éthiques.

Les entreprises ne doivent pas se contenter d’édicter des règles éthiques qu’elles souhaitent appliquer à leurs IA. Elles doivent implémenter des standards plus précis confortés par des modèles de gouvernance, des prérequis techniques, des mécanismes de surveillance et bien évidemment des mécanismes de conformité aux règles puis aux législations quand elles arriveront.

Mais il faut aller aussi plus loin et se poser des questions relatives aux droits de l’homme et de l’humanité. La question du contrôle de l’usage de la reconnaissance des visages en est une première illustration. Mais bien d’autres émergeront dans la décennie à venir.

10. L’impact de l’IA sur l’emploi et les inégalités de revenus

D’un côté l’IA va créer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises et industries. De l’autre elle remplacera l’humain dans de nombreuses tâches et contribuera à la disparition d’emplois et de métiers. Forrester anticipe par exemple une réduction de 16% des effectifs dans les entreprises américaines d’ici 2030 liée à l’automatisation et l’IA.

Il va falloir investir dans l’éducation pour former les populations aux nouveaux métiers et nouvelles technologies.

Mais les impacts de l’IA auront de nombreuses répercussions politiques. Pour Brad Smith, il ne fait aucun doute que l’arrivée de l’IA « ‎marque le début plutôt que la conclusion des débats économiques qui nous attendent… ».

Les technologies vont une nouvelle alimenter des débats de société fondamentaux, mais la prochaine décennie pourrait se révéler un tournant clé pour l’humanité. Autant s’y préparer dès aujourd’hui…

‎