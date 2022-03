Partenaire des entreprises, Activium propose des solutions d’infogérance et de cloud privé managé pour accélérer la transformation numérique. Des solutions pensées pour apporter des réponses métier, pratiques et rapides, notamment sur les problématiques de protection des données.

Dans un monde où la data est devenue le moteur de l’activité et où les volumétries ne cessent de croître de façon exponentielle, les entreprises sont face à un challenge toujours plus difficile à relever quand il s’agit de protéger leurs données.

Relever de nouveaux défis

Avec le cloud, les SSD, les approches hybrides, les techniques de compression et déduplication, les technologies pour aider les équipes IT à relever le défi se sont multipliées. Encore faut-il les utiliser à bon escient et y associer les bonnes pratiques. Les démarches s’étendent au-delà de la sauvegarde classique et vont jusqu’à une véritable gestion des données et de leur sécurité afin de contrer les incidents matériels mais aussi les cyberattaques par ransomwares, le vol d’informations et la visibilité sur les accès aux données critiques.

Autrement dit, s’assurer que ses données peuvent être restaurées rapidement après un incident ne constitue qu’un volet d’une problématique plus générale qui englobe aussi la protection contre les compromissions, le respect du RGPD ainsi que la sécurité et la confidentialité des données. En 2021, 64 % des entreprises dans le monde ont été confrontées à une forme de cyberattaque, avec un coût moyen de 4,24 millions de dollars par violation – le plus élevé jamais enregistré.

Les trois piliers de la sauvegarde moderne

Toute stratégie moderne de protection des données repose sur trois piliers : la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité. La sauvegarde y joue un rôle essentiel. « Souvent délaissée, elle est redevenue un élément clé des systèmes informatiques d’aujourd’hui », explique Alban Cita, Directeur Conseil et Transformation chez Activium. Prenant conscience des nouveaux risques induits par les ransomwares et la dangerosité des attaques modernes pour les activités de l’entreprise, les DSI ont réévalué leurs attentes et leurs besoins afin d’améliorer la résilience de leur système d’information. « Cette prise de conscience est la conséquence directe des piratages massifs et des incendies de datacenters », constate Alban Cita. Ces évènements aussi dévastateurs en termes d’image que de productivité ont rappelé à quel point la sauvegarde demeure l’assurance du système d’information.

Des nouvelles compétences et stratégies

Gestion intelligente et optimisée des snapshots, déduplication, chiffrement, immuabilité des sauvegardes, stockage hybride pour répondre aux volumes toujours croissants, externalisation des sauvegardes dans le cloud, intégration native des baies aux solutions de stockage, intégration d’IA pour optimiser les fonctionnements et résoudre proactivement les incidents… Cette sauvegarde d’aujourd’hui repose sur des fonctionnalités et des innovations qui réclament des compétences nouvelles et parfois même de repenser les stratégies.

S’appuyer sur le savoir-faire d’un expert

C’est pourquoi, les entreprises se tournent désormais vers des partenaires comme Activium dont c’est l’expertise et qui sont notamment capables de gérer cette problématique en infogérance. « Nos solutions Cloud & Infrastructure sont construites pour garantir la disponibilité des sauvegardes ainsi que leur restauration, quels que soient les incidents », explique Alban Cita. « Dans le cadre de nos activités d’infogérance, nous apportons un intérêt particulier à la bonne réalisation des sauvegardes suivant les engagements contractuels souscrits ainsi qu’à notre capacité à restaurer les données dans des délais extrêmement courts ».

