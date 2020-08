Suite et fin de notre séance de rattrapage… En ces derniers jours de pause estivale, nous vous proposons de revenir sur les témoignages « post-confinement » de nos « invités de la semaine »…

Chaque semaine, InformatiqueNews reçoit un acteur marquant de l’univers IT afin de déchiffrer avec lui l’actualité du moment et la stratégie de sa société.

La pause estivale a été l’occasion de revenir sur nos rencontres 2020. Après une première partie couvrant la période avant confinement, puis une seconde partie témoignant des préoccupations de nos invités en pleine période de confinement, nous vous proposons de redécouvrir les témoignages recueillis parfois par échanges d’emails parfois en visioconférence à distance après la phase de confinement.

Bassem Asseh, Vice-Président des solutions Enterprise chez GitHub

« Notre objectif est de favoriser la collaboration entre développeurs »

« L’une des convictions phares de GitHub est l’importance de la collaboration et l’intelligence collective. La crise que nous vivons actuellement (re-)met en lumière le fait que la coopération au niveau mondial est indispensable » explique d’emblée Bassem Asseh. Il revient avec Guy Hervier sur l’importance de l’intelligence collective en matière de développement et son rôle dans l’univers open-source. Rappelant que « plus de 50 millions de développeurs sont inscrits sur GitHub », il éclaire les business models de GitHub, l’importance d’un accès gratuit, et déchiffre l’une des nouveautés phares de Github : Codespaces.

Nicolas Petroussenko, responsable France d’Okta

« Connecter les utilisateurs aux technologies de manière sécurisée »

Créé en 2009 et placé leader du marché par Gartner devant des géants comme Microsoft ou IBM, Okta est un éditeur de solutions de cybersécurité spécialisé dans la gestion des accès et des identités. « Okta protège les entreprises en sécurisant leurs accès à toutes les ressources informatiques qu’elles soient dans le cloud, dans des data centers privés, ou que ces entreprises intègrent leurs propres systèmes à des systèmes tiers » précise Nicolas Petroussenko. Il revient sur l’importance de gérer les accès et les identités dans un monde où le système d’information est étendu, où les utilisateurs sont nomades, et où les services cloud se multiplient au sein de l’entreprise.

Laurent Dechaux, CEO France et VP Europe du Sud de SAGE

« La crise, un accélérateur vers le cloud et d’une prise de conscience des opportunités que représentent le digital »

Pour Laurent Dechaux, « les 6 semaines de confinement ont révélé des comportements, des initiatives, un sens du collectif et de la responsabilité incroyables… Nous avons tous constaté plus d’échanges entre des équipes qui n’avaient pas l’habitude de partager ensemble auparavant… Nous avons été plus créatifs, plus innovants et même plus efficaces dans nos approches que ce soit sur la vente, le service, les opérations… ». Il revient également sur l’arrivée des ERP dans le cloud et sur le lancement du Sage Business Cloud Marketplace, une nouvelle place de marché de solutions dédiées aux PME et PMI. « Les demandes et besoins de nos clients en solutions cloud/SaaS est croissante, et ce quelques soient les tailles et secteurs d’activité, de la TPE à l’ETI, du secteur des services au bâtiment » constate Laurent Dechaux.

Alain Melon, Président Directeur Général d’HPE France

« Il y a des mutations importantes qui vont s’opérer »

Alain Melon revient avec Guy Hervier sur les leçons tirées par HPE des semaines de confinement. La transformation numérique est indubitablement une réponse à la crise. Alain Melon déchiffre surtout les multiples annonces du Discover 2020, la grande messe de HPE exceptionnellement virtualisée cette année. Une occasion de revenir en détails sur l’approche « GreenLake » destinée à fournir tout le portefeuille d’infrastructures dans un mode « consommation as a Service ». « L’idée c’est d’avoir l’expérience du cloud en matière d’agilité, de vitesse, de flexibilité, de financement, sans en avoir les contraintes » explique Alain Melon. Il revient aussi sur la nouvelle offre logiciel Ezmeral (une suite d’outils pour gérer les infrastructures d’une façon automatisée et même autonome) ainsi que sur le renforcement de HPE dans l’univers des supercalculateurs avec, notamment, le rachat de Cray.

Denis Herriau, Country Manager France d’Informatica

« Les clients réfléchissent de manière beaucoup plus détaillée à leurs investissements »

À l’occasion de la conférence ClaireView, Informatica a présenté sa première solution de gestion des données natives dans le cloud pour les Data Warehouses, les Data Lakes et les Lakehouses avec de nouvelles capacités d’automatisation et d’intelligence pour accélérer l’impact sur les entreprises dans les environnements multi-clouds. Denis Herriau revient sur cette annonce et son importance dans le portefeuille de solutions de l’éditeur. Il en profite pour évoquer la problématique de la gestion des données natives dans le cloud ainsi que celle de la gestion des métadonnées. Enfin, il évoque l’importance de l’IA et de l’automatisation : « ces deux concepts sont indissociables… la volumétrie et la complexité des données explosent considérablement imposant une automatisation des traitements rendue possible par une couche IA dénommée Claire chez Informatica ».

Bruno Buffenoir, directeur général France de ServiceNow

« L’interaction avec les organisations qui nous emploient va changer »

Comme chacun de nos récents invités, Bruno Buffenoir revient sur l’impact de la crise sanitaire ainsi que les enseignements à en retirer. « On a assisté à un changement de paradigme. Ce ne sont plus les employés qui s’adaptent à l’entreprise, mais l’entreprise qui s’est adaptée aux situations des collaborateurs en leur fournissant les outils leur permettant de continuer à travailler ». Il revient également sur les annonces récentes comme « Now Intelligence » (une IA pour détecter des comportements et signaux faibles pour permettre aux IT d’être plus réactifs et surtout plus proactifs) mais aussi sur l’acquisition de Sweagle (et de son service SaaS de gestion des données de configuration). Enfin, il aborde les évolutions du marché de l’ITSM et l’accord signé avec OVH.

Voilà qui clôture notre rétrospective des « invités de la semaine » depuis le début de l’année… Place dès la semaine prochaine à une nouvelle saison d’informations, de rencontres et de débats en vidéo sur la chaîne YouTube d’InformatiqueNews…