Le pionnier du « Bare Metal as a Service » innove et propose déjà les nouveaux « mac Mini » à base de processeurs ARM « Apple M1 » dans son cloud. Un service qui cible d’abord les développeurs, mais pas que…

Lors de son « AWS Re:Invent », le cloud d’Amazon avait surpris les observateurs en annonçant de nouvelles instances Mac en Bare Metal sous forme de services à la demande. Mais l’offre d’AWS s’appuie sur l’ancienne génération de Mac Mini à base de processeurs Intel.

L’originalité de l’annonce de Scaleway n’est donc pas dans la mise à disposition d’une offre Mac en BMaaS (Bare Metal as a Service) mais bien dans le fait d’être le premier fournisseur cloud (tout au moins en Europe) à proposer « en service » les nouveaux Mac à base d’Apple Silicon M1.

L’offre s’adresse d’abord aux développeurs et notamment aux équipes de développement en entreprises amenées à réaliser des développements cross-plateformes et qui n’ont que des besoins sporadiques de Mac pour finaliser un code, tester leur application ou préparer la publication sur l’Apple Store (opération qui nécessite obligatoirement l’accès du hardware Apple).

Les Mac Mini ainsi mis à disposition à travers le cloud sont pré-équipés de Big Sur 11.2 (la dernière version de macOS) et de l’outil de développement officiel XCode 12.4.

Mais Scaleway est loin de dédier cette nouvelle offre aux seuls développeurs. Le fournisseur cloud rappelle en effet que le Mac Mini M1 consomme 55 % d’énergie en moins que les générations précédentes à base de processeur Intel et que la dernière merveille d’Apple détient le titre de la meilleure performance d’un CPU par Watt au monde. De quoi inspirer les entreprises qui font du Green IT une priorité.

« Scaleway est reconnu comme étant un pionnier du bare metal, mais souvent négligé pour son expertise et innovation en matière d’efficacité énergétique. En effet, nous avons ouvert la voie en 2014 avec notre serveur sub-5W ARMv9 C1 et nos datacenters responsables. Nos systèmes de refroidissement adiabatique sont les premiers de ce type en France. Ceci explique le PUE extrêmement faible de <1,15. L’Apple silicon M1 est précisément le type d’innovation qui va de pair avec notre ADN et nos valeurs environnementales. Nous cherchons sans cesse ce type de produit afin de fournir à nos clients une meilleure performance de calcul tout en consommant moins d’énergie », explique Arnaud de Bermingham, Fondateur et Président de Scaleway.

Scaleway déploie son nouvel espace Mac mini M1 dans son datacenter de pointe, DC4, situé dans un ancien abri antiatomique à 25 mètres sous terre, en plein cœur de Paris. L’instance Mac Mini M1 est facturée 0,10 € par heure mais avec un engagement minimal de 24H. Autrement dit, les instances Scaleway reviennent à 2,4€ par jour seulement (72 €/mois), un prix très largement inférieur à celui proposé par AWS pour ses instances Mac Intel (25,99$ la journée). À comparer au prix catalogue de 665 € HT d’un Mac Mini M1 neuf.