MEGA International, acteur français qui accompagne les entreprises dans leurs projets de gouvernance et de transformation, annonce la v5 d’Hopex, sa plateforme d’architecture d’entreprise de nouvelle génération.

Hopex v5 marque la réunion dans une seule et même plateforme partagée à la fois de l’architecture d’entreprise, de la gestion des processus métiers, de la gouvernance des données et du planning des risques.

Des fonctions de découverte/inventaire automatique non seulement des applications mais aussi des processus et des données font leur apparition. Autre nouveauté, il est désormais possible de créer automatiquement des diagrammes pour accélérer les projets et améliorer la productivité. Enfin, un nouveau générateur de tableaux de bords personnalisés offre une meilleure analyse des données et introduit un nouveau module de recommandation permettant d’améliorer la rationalisation des applications et la migration vers le cloud.

Luca de Risi, COO de MEGA International, se félicite : « HOPEX V5 est le résultat de 30 années d’expérience et de partenariat entre MEGA et ses clients avec une approche d’architecture d’entreprise basée sur les résultats et un retour sur investissement rapide. Nous avons développé la seule solution du marché capable de favoriser la collaboration entre tous les acteurs de la transformation digitale en alliant l’architecture d’entreprise, les processus métiers, la gestion des risques et la gouvernance des données en une plateforme unique ».