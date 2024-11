À peine Microsoft avait officialisé la sortie de Windows Server 2025 que certains administrateurs voyaient avec horreur leurs serveurs Windows 2019 et 2022 se mettre automatiquement à jour sans qu’ils n’aient rien demandé. Microsoft a fini par s’exprimer et expliquer ce phénomène quasi surnaturel.

La semaine dernière nous évoquions l’officialisation de la version finale de Windows Server 2025 et sa disponibilité pour déploiement. Un déploiement qui n’est nullement prévu pour être automatique. On ne bascule pas un serveur sur une nouvelle version majeure du système comme on bascule un PC même si Microsoft offre effectivement un processus simplifié d’upgrade.

Pourtant, et sans avoir rien demandé, plusieurs administrateurs IT se sont plaints sur les forums et réseaux sociaux que leurs serveurs avaient été automatiquement mis à jour en Windows Server 2025 sans qu’ils n’aient rien demandé et avec des conséquences plus ou moins dramatiques à la clé.

Jusqu’à ce début de semaine, Microsoft n’avait pas officiellement réagi face à ces accusations. C’est désormais chose faite. Dans un billet sur le Release Health Dashboard, l’éditeur confirme que certaines machines ont été effectivement mises à jour mais affirme ne pas être responsable de cette anomalie.

En réalité, Microsoft précise que le problème des mises à jour intempestives a été observé sur des environnements utilisant des produits non Microsoft de gestion des patchs et mises à jour.

Le problème proviendrait d’une métadonnée associée au déploiement de la mise à jour qui serait mal interprétée par certains outils de Patch Management.

Malheureusement, si le problème semble désormais résolu, Microsoft ne fournit aucune solution pour aider les serveurs affectés à revenir en arrière et restaurer l’ancienne version. Les administrateurs n’ont donc plus qu’à espérer qu’ils ont bien une image/snapshot de secours du disque des machines affectées afin de retrouver l’état des serveurs avant leur indésirable mise à jour !

