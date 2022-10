Mitel est un acteur majeur de la communication et de la collaboration. Présente dans des secteurs stratégiques, y compris en France, l’entreprise a su s’adapter à la transformation des modes de communication et des usages. Christophe Chamy, DG de Mitel France, est l’invité de la semaine.

Née en 1972, Mitel est un pionnier des usages de la VoIP et aujourd’hui l’un des leaders reconnus des solutions de communications d’entreprise. Chaque jour, ses technologies rendent possibles plus de deux milliards de connexions et permettent aux collaborateurs de se connecter, de collaborer mais aussi aux fournisseurs de services de proposer des services innovants à leurs clients.

L’entreprise se présente aujourd’hui comme un acteur spécialisé dans la communication unifiée, la collaboration et le cloud.

À l’heure où les entreprises repensent la collaboration dans un monde hybride et les communications au travers de solutions unifiées dans le cloud (UCaaS), Christophe Chamy, DG de Mitel France est l’invité de Guy Hervier.

Ensemble; ils reviennent sur les nouveaux usages, sur l’impact des nouveaux modes de travail sur les usages et les pratiques de la communication au sein des entreprises, sur l’évolution des solutions et sur, en Europe, un retour vers des solutions plus hybrides permettant un plus fort contrôle et plus forte confiance sur les échanges et les coûts.

