API (ex Prologue-Numérique), un des spécialistes français du traitement de la facture électronique, accompagne MPSA pour faire évoluer ses processus de gestion de facture en mettant en place un dispositif industriel, automatisé, probant et fiable, lui permettant d’émettre et d’archiver des factures en PDF signé électroniquement.

Le groupe MPSA est une entreprise d’entretien et de réparation automobile. Le groupe intervient principalement sur le marché B2B mais également auprès du grand public via son site avatacar.com. MPSA réunit aujourd’hui plus de 200 collaborateurs, s’appuie sur des dépôts dans toutes les régions et un vaste réseau de partenaires garagistes et de franchises.

Déjà utilisateur depuis plusieurs années de la plateforme EDI Use it Flow d’API pour recevoir les factures de ses grands fournisseurs et manufacturiers de pneumatiques, le groupe MPSA a souhaité aller plus loin en 2018 en déployant progressivement un dispositif qui lui permettrait d’émettre électroniquement les factures émises vers ses clients professionnels et grand public. Dans ce contexte, la direction des systèmes a décidé d’étendre sa collaboration déjà fructueuse avec API pour mettre en œuvre une solution d’envoi de factures électroniques de type PDF signés électroniquement.

Le choix d’API s’explique par sa capacité à piloter ce projet dans sa globalité, mais aussi à pouvoir gérer un haut volume de factures pour ce client et ses différentes filiales (soit plus de 9 000 factures par mois pour 13 000 clients actifs). À travers ce dispositif d’envergure qui repose sur des infrastructures industrielles, MPSA souhaitait rationaliser ses processus de gestion de factures (plus de papier, gain de temps pour réaliser cette tâche, optimisation des coûts, archivage électronique à force probatoire, etc.).

Dans ce contexte, les équipes d’API et de MPSA ont travaillé main dans la main pour concevoir une solution sur mesure. Pour lancer ce projet avec succès, un déploiement progressif en quatre étapes a été effectué. Désormais, l’utilisation de la solution concerne l’ensemble des activités et des sociétés du groupe MPSA. Les clients de MPSA reçoivent, sans inscription préalable ni gestion contraignante d’un compte utilisateur, leurs factures au format électronique via un mail avec lien de téléchargement sécurisé.

Grâce à cette offre de service, MPSA dispose d’une solution qui lui permet de conférer une force probatoire aux factures envoyées, mais aussi de bénéficier d’un archivage électronique légal des factures émises, conformément aux directives de la DGFiP. Et cela pour un coût très nettement inférieur aux coûts papier qui existaient jusqu’alors.

Christophe CHARBONNIER, DSI du groupe MPSA « L’équipe d’API bénéficie d’une réelle expertise des sujets liés à la facturation électronique : EDI, PDF signés, etc. Nous avons bénéficié d’un accompagnement sans faille qui nous a permis de lancer notre projet avec succès et d’accéder à de véritables gains de productivité, et ce dans le respect de la législation en vigueur. Grâce à ce procédé d’émission de factures, nous offrons à nos clients un service de qualité qui leur permet d’accéder aisément à leurs factures et nous ne nous soucions plus ni de l’envoi, ni de l’archivage de ce patrimoine fiscal. »