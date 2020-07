Neocase, éditeur de plateformes de gestion des services RH, complète son équipe en s’entourant de cinq nouveaux experts pour accompagner sa forte croissance à l’échelle mondiale. Cette annonce stratégique s’inscrit dans le prolongement de la levée de fonds de six millions d’euros réalisée par l’éditeur sur le premier trimestre 2020.

Emilie Ferrari – Responsable Ressources humaines

En charge de piloter la stratégie RH globale de l’entreprise, Emilie FERRARI a rejoint NEOCASE SOFTWARE dans le but de développer une politique RH dynamique autour de l’engagement et du développement des compétences des collaborateurs et permettant d’attirer et recruter les meilleurs talents. Elle bénéficie d’une forte expertise sur le marché et a occupé des postes de premier plan dans des sociétés comme Evenium ou encore dernièrement Directskills où elle était Responsable des ressources humaines. Emilie Ferrari, 34 ans, est diplômée d’un Master Marketing/Commerce complété par une formation en management et direction des Ressources Humaines (Groupe IGS).

Andreea EXTRAT ARHIP – Responsable Marketing et Communication

Dans ce contexte, elle définit et met en œuvre la nouvelle stratégiemarketing et communication de l’éditeur en France et à l’international. Ses grandes missions s’articulent notamment autour du marketing, de la génération de leads, de la mesure de la performance des canaux d’acquisition et du développement de la notoriété et de l’image de Neocase. Avant de rejoindre l’éditeur, elle a notamment travaillé chez Piana RH Accompagnement et Outplacing, Atalian et dernièrement ITS Integra en qualité de Manager Marketing et Communication. Andreea EXTRAT ARHIP, 28 ans, est diplômée de l’ISTEC et d’un Master spécialisé de Neoma Business School.

Noémie Reynaud-Lacroze – Responsable juridique

Elle est chargée de supporter et de piloter les opérations juridiques et d’assurer les relations externes d’ordre juridique afin de permettre à l’éditeur de mener à bien ses opérations en France et à l’international en prenant en compte l’environnement réglementaire local. Elle peut s’appuyer sur quinze années d’expérience professionnelle acquise chez Sidel et dernièrement Axens – IFP Group, où elle était Head of Contrat Department. Noémie Reynaud-Lacroze, 37 ans, est diplômée des universités de Dauphine, de la Sorbonne et d’un mastère spécialisé de l’Essec.

Natalia Ruszanuyk et Dominique Dunbar – Customer Success Manager EMEA et US

Dans ce contexte, ils jouent un rôle clé dans la bonne gestion de la relation client de l’éditeur dans les pays qui leur sont rattachés. Ils sont donc une interface privilégiée pour les clients de Neocase. Tous deux bénéficient de réelles compétences en la matière. Dominique Dunbar a notamment évolué chez Athenahealth, Oracle ou America’s job Exchange où il était Customer Expérience manager. Natalia Ruszanyuk, quant à elle, a travaillé chez IBM et dans de nombreuses start-ups au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Hongrie avant de rejoindre Neocase.

Didier Moscatelli, CEO de Neocase « Nous sommes fiers d’accueillir nos nouveaux managers qui bénéficient de toutes les qualités pour accompagner notre croissance dans un contexte de forte accélération pour Neocase. Nous allons continuer d’investir pour renforcer nos équipes et nous positionner comme la référence du marché à l’échelle mondiale. »