Le spécialiste du stockage NetApp est en phase de croissance externe. Après l’acquisition de Talon Storage, un service de consolidation de serveurs de fichiers dans le cloud pensé pour les ROBO (Remote Office, Branch Office), en mars dernier, l’entreprise annonce l’acquisition de CloudJumper connu pour sa suite de gestion de bureaux virtuels (VDI) dans le cloud.

NetApp cherche, une nouvelle fois, à étoffer son portfolio de services NetApp Cloud Central. Et récupère dans son escarcelle la suite « CWMS », Cloud Workspace Management Suite, de CloudJumper, une solution VDI & RDS dans le cloud qui se présentait jusqu’ici comme une offre concurrente à VMware et Citrix.

Au départ CWMS permettait d’héberger sa propre solution de « Desktop as a Service » sur n’importe quel cloud avant que l’offre ne soit aussi déclinée sous forme d’un service disponible sur la marketplace d’Azure. CWMS permet aussi bien d’héberger des bureaux accessibles à distance que simplement des applications.

Parallèlement à l’annonce du rachat de CloudJumper, NetApp lance son propre service de « DaaS » (Desktop as a Service) sur son propre cloud : NetApp Virtual Desktop Service (ou NetApp VDS) est un service accessible depuis le portail NetApp Cloud Central qui repose sur la technologie de CloudJumper et sur l’infrastructure de stockage de données hautement résiliente de NetApp.

Il offre un portail de gestion unifié de vos bureaux virtuels où que ces derniers soient hébergés (on-prem’, Azure, AWS, GCP, etc.).

Cette acquisition a bien évidemment du sens à l’heure où le COVID-19 a confiné une bonne partie du monde et où les entreprises ont redécouvert les vertus du VDI et sa promesse de délivrer des PC virtuels à la demande et sécurisés, accessibles de n’importe où. NetApp VDS veut éliminer la complexité liée au déploiement et à la gestion de bureaux virtuels dans le cloud public. À l’instar de Nutanix Xi Frame, NetApp VDS offre aux entreprises une solution VDI proposant aussi bien l’hébergement de bureaux virtuels dans le cloud (n’importe quel cloud) que sur l’infrastructure interne.

Si la crise pandémique promet de relancer le marché des bureaux virtualisés, NetApp va devoir quand même se confronter à une farouche concurrence. Celle de VMware (Horizon DaaS) et Citrix (Virtual Apps & Desktops) bien sûr, mais aussi celle de Microsoft (avec Azure Windows Virtual Desktop dont une nouvelle version vient d’être annoncée et qui peut d’ailleurs servir aussi de fondation à NetApp VDS), celle d’AWS (avec Amazon Web Services Workspaces), celle de Nutanix (Xi Frame) et celle d’une pléthore d’opérateurs comme OVH Cloud Desktop, Hosteur Cloud VDI, ou VirtuelBureau.