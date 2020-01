Un an après son annonce, la brique Nutanix Mine est finalisée et en disponibilité générale. Cette brique de protection des données vient enrichir la gestion du stockage secondaire de la plateforme de cloud privé / cloud hybride basée sur l’hyperconvergence.

L’idée de Mine est d’offrir au stockage secondaire la même fluidité et transparence que ce que la plateforme Nutanix HCI procure au stockage primaire. Cette brique de sauvegarde combine toute l’agilité de la plateforme hyperconvergente sous-jacente (évolutivité, performance, simplicité, résilience) aux principaux logiciels de sauvegarde du marché tels que Veeam et HYCU. Ces logiciels viennent intégrer leurs fonctionnalités dans l’interface Nutanix Prism et profitent pleinement des fonctionnalités de stockage réparti, de performance, de résilience et de snapshots de Nutanix.

Dès lors, la gestion du stockage secondaire devient aussi simple et aussi intégrée à l’univers Nutanix que celle du stockage primaire et en hérite des principales qualités :

– Un dimensionnement simplifié : Mine est intégré à Nutanix Sizer. Les environnements de sauvegarde peuvent être dimensionnés et redimensionnés en un clic.

– Une gestion simplifiée des quotas : via ses SKU simplifiés.

– Un déploiement simplifié : le déploiement de Mine est automatisé et optimisé. La mise en route peut être effectuée dans les heures qui suivent son installation.

– Une administration simplifiée : toute la gestion des sauvegardes et du stockage secondaire s’effectue désormais au travers de Prism, l’interface graphique et unifiée de toute la plateforme Nutanix.

– Une mise à l’échelle simplifiée : Mine est intégré à la plateforme HCI nativement répartie et pensée pour le scale out. En outre, Mine prend en charge un modèle de « Pay-as-you-grow », qui permet de commencer petit et d’augmenter la capacité avec les besoins.

– Un support facilité : le modèle de support est intégré dès lors que vous optez pour Mine et ses solutions supportées (Veeam, HYCU), éliminant les désagréables parties de « ping-pong » entre les Nutanix et ses partenaires.