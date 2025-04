Face à l’explosion des données d’entreprise, les PME doivent repenser leurs stratégies de stockage pour garantir performance et sécurité. Le guide de Naitways « Résilience et Performance de votre PME » offre une vision complète des enjeux et solutions modernes de stockage de données.

Ce document de référence explore trois cas d’usage essentiels pour toute entreprise :

La sauvegarde des données – Protégez vos actifs numériques contre les incidents et cyberattaques grâce à la règle 3-2-1 (3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site). Le stockage objet offre une évolutivité maximale, un accès rapide et une réplication automatique. L’archivage – Conservez vos données « froides » tout en respectant les contraintes légales et réglementaires. Le stockage objet garantit l’immuabilité, réduit les coûts et assure durabilité et disponibilité grâce à l’erasure coding. La valorisation des données – Exploitez pleinement le potentiel de vos données via l’analyse big data. Selon l’étude Splunk citée dans le guide, seulement 9% des entreprises françaises utilisent efficacement 71-80% de leurs données, alors que celles qui maîtrisent cette exploitation augmentent leurs bénéfices de près de 10%.

Le guide met en avant le stockage objet comme solution moderne adaptée aux différents besoins des entreprises. Contrairement au stockage traditionnel (bloc ou fichier), cette technologie offre une meilleure gestion des volumes de données non structurées, une protection contre les menaces de sécurité grâce à l’immuabilité des données, et une évolutivité quasi infinie.

Naitways, fournisseur de cloud privé 100% français certifié ISO 27001 et HDS, propose une expertise complète pour optimiser votre stratégie de stockage, avec des solutions basées sur les technologies Scality et Veeam pour une performance et une sécurité optimales.

Ce guide pratique aide les décideurs à faire les bons choix technologiques et budgétaires pour une infrastructure adaptée aux spécificités de leur entreprise, tout en garantissant résilience et efficacité économique.

