Pour les services IT, la recherche d’une efficacité toujours plus grande passe par la mise en œuvre de solutions d’automatisation qui permettent de se décharger des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée mais également de concrétiser une chaîne CI/CD et une vision complète des approches DevOps. Des solutions qui doivent prendre en charge de multiples configurations et dans des conditions de confiance et de sécurité élevées.

Red Hat annonce une mise à jour de son offre d’automatisation « Ansible Automation », basée sur… Ansible! La solution comporte plusieurs modules basés sur l’Ansible Engine, tous développés, préconfigurés et testés par l’éditeur. Rappelons que cette offre intègre, outre le moteur Ansible, le module « Red Hat Ansible Towser » (véritable tour de contrôle visuel de vos rôles Ansible), « Automation Analytics » (pour analyser, agréger et surveiller les exécutions et les résultats des jobs d’automatisation), et enfin « Automation Hub » (pour gérer les collections de contenus Ansible) inséparable des « Content Collections » (des collections de modules et rôles Ansible certifiés et vérifiés par Red Hat).

S’y ajoute désormais « Automation Services Catalog » pour offrir davantage de gouvernance et contrôler la conformité des services d’automatisation.

Annoncée pour la première fois avec la plate-forme d’automatisation Red Hat Ansible Automation à l’automne 2019, les collections de contenu Ansible fournissent un ensemble organisé et constamment mis à jour de contenus, modules et rôles d’automatisation, contribuant à raccourcir le délai de valorisation et à améliorer l’efficacité de la maintenance et de la consommation d’automatisations en permettant aux entreprises de réutiliser le contenu Ansible à grande échelle.

Red Hat annonce ainsi l’ajout de 17 nouvelles collections autour du réseau, de la sécurité et des clouds publics les plus populaires, y compris AWS, Arista, Cisco, IBM, Juniper, Splunk, VyOS.

Les collections sont publiées de manière asynchrone à partir des versions produites par la communauté Ansible, ce qui permet aux organisations d’accéder plus facilement aux dernières collections à mesure qu’elles deviennent disponibles. Avec l’ajout de ces collections assemblées et surtout maintenues par Red Hat, il existe désormais 49 collections certifiées disponibles auprès de Red Hat et de ses partenaires dans Automation Hub (liste disponible sur le web de Red Hat).

Pour Thomas Anderson, VP Ansible Automation chez Red Hat, « afin de répondre à l’évolution des demandes en ces conditions mondiales incertaines, les entreprises multiplient leurs efforts d’automatisation afin d‘accélérer l’innovation tout en gérant des demandes en croissance liées aux collaborateurs à distance. La nouvelle version de Red Hat Ansible Automation Platform contribue à renforcer les liens entre automatisation et stabilité de la production et veut renforcer la confiance des entreprises en ces mécanismes d’automatisation pour les étendre aux environnements les plus critiques « .