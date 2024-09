Cet e-book, intitulé « Réduire la complexité de la pile informatique au sein du secteur bancaire », explore les défis et les solutions liés à la consolidation des plateformes technologiques dans les banques. Face à l’augmentation de la complexité des infrastructures et aux pressions économiques, les responsables IT sont contraints d’intégrer leurs outils sur des plateformes plus cohésives.

L’ouvrage met en lumière les difficultés courantes, telles que l’incompatibilité des systèmes, les coûts de transfert élevés et l’inertie organisationnelle. En réponse, il propose des stratégies pour surmonter ces obstacles, notamment l’adoption d’un cloud de connectivité permettant de centraliser la sécurité, la connectivité et les fonctions réseau.

Avec des études de cas d’entreprises comme Investec et Applied Systems, l’e-book démontre comment ces solutions innovantes ont permis de réduire les coûts, d’améliorer la sécurité et de favoriser l’innovation. Ce guide s’adresse aux banques cherchant à moderniser leur infrastructure tout en restant compétitives et agiles dans un environnement numérique en constante évolution.

Une lecture indispensable pour les décideurs IT du secteur bancaire souhaitant simplifier leur architecture technologique et optimiser leurs ressources.

