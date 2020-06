SCC France, acteur européen majeur des services informatiques et premier groupe informatique privé en Europe, annonce aujourd’hui qu’il a reçu le statut Titanium Black dans le cadre du programme de partenariat de Dell Technologies.

Ce statut reconnaît les partenaires les plus stratégiques de Dell Technologies, ceux qui sont les plus armés pour naviguer dans la prochaine » décennie de la donnée » en apportant leur expertise aux clients dans leur processus de transformation digitale.

« Nous sommes très fiers d’obtenir ce statut très exclusif de partenaire Titanium black de Dell Technologies », a déclaré Didier Lejeune, directeur général du SCC France. « Ce statut récompense un partenariat de sept ans. »

« Chez Dell Technologies, nous travaillons chaque jour avec notre partenaires pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation digitale pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs commerciaux. SCC France un des plus stratégiques partenaire a fait preuve de compétences exceptionnelles à différents niveaux et vient d’être reconnu en obtenant le statut de partenaire privilégié Titanium Black, dans le cadre de notre programme de partenariat « , a déclaré Florence Ropion, Vice President Channel Dell Technologies France. « Ce statut renforce notre partenariat et ouvre de nouvelles opportunités, nous sommes très fiers d’accueillir SCC dans ce groupe de référence ».