Stormshield, la référence européenne de la cybersécurité en matière d’infrastructures critiques, de données sensibles et d’environnements opérationnels, recrute un expert reconnu au poste de consultant cyber-évangéliste.

Dans ce contexte, Sébastien VIOU exercera deux grandes missions. L’une tournée vers l’extérieur, où il incarnera l’entreprise lors de prises de paroles à différentes occasions, l’autre tournée vers l’interne où il apportera aux collaborateurs un éclairage différent sur les évolutions du marché, les tendances sur les menaces du moment et les innovations techniques.

Pour mener à bien sa mission, Sébastien VIOU peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise après de structures de premier plan. Après des débuts dans l’intégration réseau en 2004 chez Dynetcom, il a exercé différents métiers dans la cybersécurité, du déploiement au conseil et à la formation, en passant par l’exploitation d’infrastructures et la conception d’architectures. Ces seize années d’expérience au contact des réalités du terrain lui ont permis de développer une vision globale de la cybersécurité en entreprise. Il a notamment évolué chez Telindus, Seclab, SCASSI et dernièrement SFR Business où il a occupé le poste de Responsable du pôle Innovation Sécurité, Cloud et Réseaux.

Sébastien VIOU, consultant cyber-évangéliste chez Stormshield : « Je suis très fier de rejoindre l’aventure et l’équipe Stormshield, dont la stratégie et le projet d’entreprise pour les prochaines années m’a séduit. J’aurai à cœur de les représenter au quotidien et de participer, avec tous les collaborateurs, au développement de nouvelles solutions à même de répondre aux enjeux de la souveraineté numérique européenne de demain. »

Sébastien VIOU, 39 ans, est ingénieur diplômé de l’ESIEE Amiens, certifié CISSP, ISO 27001 LI, ISO 27005 RM et ancien auditeur PASSI.