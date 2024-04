Célèbre société de divertissements interactifs, avec de nombreux bureaux répartis un peu partout à travers le monde et un réseau quotidiennement utilisé par 2600 collaborateurs, SEGA était en quête de visibilité et d’un moyen d’analyser les causes profondes des incidents rencontrés. Découvrez quelle solution, ses équipes IT ont mise en œuvre…

Pour SEGA, il était essentiel de concevoir et de maintenir une vaste infrastructure réseau entre les 11 bureaux du groupe et les 20 bâtiments de la société. Il était indispensable de maintenir la visibilité sur l’ensemble du réseau tout en garantissant la stabilité des systèmes, des services et du diagnostic des pannes.

SEGA avait l’habitude d’analyser son réseau par le biais d’une solution de capture de paquets, une approche très gourmande en ressources, nécessitant de gros volumes de stockage et du temps pour l’analyse.

Découvrez dans ce livre blanc comment SEGA a réduit le temps de réaction en cas d’incident grâce à une analyse rationalisée des causes et quelles solutions les équipes de SEGA ont mises en œuvre pour y arriver.