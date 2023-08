Il y a bien longtemps que l’interface de Slack n’avait pas évolué : c’est désormais chose faite avec un relooking marqué par une volonté d’éviter les va-et-vient, de mieux partager les informations, de simplifier l’accès à des fonctions avancées ajoutées après coup et parfois peu connues mais très utiles…

Concurrencé fortement par Microsoft Teams et Google Spaces, mais aussi par des outils comme Teams, Discord, ou Facebook Workplace, Slack cherche encore et toujours à se démarquer et imposer sa vision de QG numérique. L’éditeur, désormais intégré à la galaxie Salesforce, a annoncé la semaine dernière la plus grande refonte de son interface utilisateur depuis sa refonte pré-COVID.

Il est vrai que l’ajout permanent de nouvelles fonctionnalités – qui s’est accéléré pendant les années COVID – avait fini par plomber la simplicité et fluidité d’origine. L’éditeur s’est évertué à repenser son interface sans perdre ses utilisateurs les plus assidus. La nouvelle section « Accueil » diffère ainsi très peu de la version précédente. Mais les améliorations deviennent ensuite vite évidentes.

A commencer par cette nouvelle barre latérale de Messages Directs qui centralise vos discussions quel que soit le canal ou l’espace de travail auquel elles sont attachées.

Dans un même ordre d’idées, la fenêtre « Activité » fait office de boîte unifiée regroupant tous les messages, mentions, réactions, notifications qui requièrent votre attention en un seul endroit afin que, notamment en début de journée, vous retrouviez l’essentiel des échanges en un coup d’œil.

« Nous savons que des millions de personnes commencent et terminent leur journée de travail dans Slack. C’est pourquoi, nous avons veillé à ce que ces améliorations en fassent un lieu plus productif et plus agréable. Cette nouvelle expérience aidera les équipes à mieux s’organiser et se concentrer sur ce qui est important tout en utilisant la pluralité des outils de Slack », commente Noah Weiss, Directeur produit chez Slack.

Outre cette réorganisation des vues, la nouvelle interface rend plus trivial l’accès à certaines fonctions méconnues comme « plus tard » qui permet de remettre à un autre moment la lecture d’un thread ou la rédaction d’une réponse. Elle laisse surtout la place aux innovations et, on le pressent bien que rien n’ait été annoncé, aux IA génératives. Celles-ci ont forcément leur place dans Slack (les IA génératives dans Teams ou Zoom l’ont démontré) mais l’éditeur joue pour l’instant la carte de l’intégration d’IA au choix de l’utilisateur, notamment ChatGPT d’OpenAI et Claude 2 d’Anthropic.

Une refonte importante mais tout en douceur afin de ne pas trop bousculer les habitudes d’un outil central au quotidien de plus de 12 millions d’utilisateurs intensifs.

