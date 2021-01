Suricate, issu du groupe informatique RAS et désormais indépendant, lance officiellement un service de Patch Management (ou PMaaS, Patch Management as a Service).

Évolution de prestations nées au sein de RAS, ce service de mise à niveau/mise à jour des machines, facturé sur une base mensuelle, est déjà délivré à plus de 70 sites, représentant 10 000 postes de travail et plus de 1 000 serveurs. Les correctifs concernent aussi bien les logiciels et applications Windows que ceux d’autres éditeurs.

Dans une logique de souveraineté, l’offre Suricate s’appuie sur des infrastructures de confiance opérées et exploitées par les équipes de RAS depuis ses agences de Caen et de Clichy.

Chaque mois, une attestation de garantie de parc à jour est également délivrée, ce qui permet aux clients de se conformer à des contraintes réglementaires et de démontrer leur engagement à s’appuyer sur un SI performant et sécurisé.

Pour convaincre de l’intérêt d’un tel service, l’éditeur rappelle que 57% des failles de sécurité sont attribuées à un Patch Management défaillant et que 74% des entreprises admettent ne pas arriver à suivre le rythme imposé par la fréquence des patchs de sécurité publiés par Microsoft et autres éditeurs.

Jean Gatignol, PDG de RAS, précise : « Cette nouvelle offre de service managé vient compléter nos expertises et répondre aux attentes de nos clients. Notre service détecte et récupère automatiquement les mises à jour, scanne et analyse le parc, déploie les correctifs et génère des reportings ».