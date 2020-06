Dans un contexte de forte effervescence dans le milieu de l’intelligence artificielle et du chatbot, Synapse Développement vient de recruter des profils confirmés pour sa direction scientifique avec l’arrivée de Charles Teissèdre, l’encadrement de projet avec Isabelle Ballet, la recherche avec Thiziri Belkacem, le développement avec Vincent Erb et la communication avec Kévin Comte. Par ailleurs, l’éditeur toulousain expert de l’intelligence artificielle appliquée aux textes recrute de nouveaux profils.

Isabelle Ballet, Directrice de projet

Isabelle Ballet est désormais chargée de diriger les projets clients de Synapse Développement. Très expérimentée dans les méthodes agiles, Isabelle Ballet va appliquer au sein de l’entreprise toulousaine cette stratégie de travail dans une perspective de croissance et d’augmentation de la productivité. Après 18 ans passés chez le célèbre éditeur de jeux vidéo Ubisoft et quelques années à l’international (notamment chez MT Audio, au Royaume-Uni), Isabelle Ballet revient dans sa région natale pour apporter son expertise à Synapse Développement, un acteur majeur de l’intelligence artificielle en Occitanie et plus généralement au niveau national.

Charles Teissèdre, Directeur scientifique

Charles Teissèdre, nouveau directeur scientifique, est chargé de favoriser l’émergence de solutions innovantes en coordonnant les équipes R&D. Son objectif premier : l’amélioration en continue des produits de Synapse Développement. Les domaines de compétence de Charles Teissèdre sont particulièrement valorisables dans des secteurs aussi innovants que les chatbots, l’analyse sémantique des textes et l’assistance à la rédaction, cœurs de métier de Synapse Développement. Docteur en traitement automatique du langage, Charles Teissèdre a remporté le prix de thèse de l’association du secteur, L’Atala (Association pour le Traitement Automatique des Langues), avant de devenir attaché d’enseignement et de recherche à l’Université de Paris-Sorbonne. Charles Teissèdre a notamment créé un outil d’observation du cheminement linguistique des événements médiatiques dans le temps, baptisé Chronolines.

Thiziri Belkacem, Ingénieur de recherche

Thiziri Belkacem vient d’intégrer Synapse Développement après une thèse soutenue à l’IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse), intitulée « Modèles neuronaux pour la recherche d’information : vers des approches sensibles à l’asymétrie basées sur les modèles d’attention ». Experte en intelligence artificielle, Thiziri est notamment chargée de la veille technologique et scientifique sur l’IA et contribue aux différents projets d’innovation au sein de l’entreprise. Le « deep learning », la recherche d’informations et le traitement automatique du langage sont ses spécialités. Thiziri Belkacem a été classée troisième du workshop d’EuroScience Open Forum en 2018, sur plus de 300 participants sélectionnés.

Vincent Erb, Développeur Back-End

Vincent Erb arrive dans l’entreprise toulousaine pour renforcer l’équipe de développeurs. Il est en charge de l’intégration de solutions technologiques dites de « machine learning » afin d’améliorer encore et toujours les performances de Chatbot By Synapse. Dans quelques mois, Vincent Erb recevra son diplôme d’ingénieur informatique (spécialité big data et intelligence artificielle), de l’INSA Toulouse. Vincent Erb est le cocréateur d’Alison, une solution de reconnaissance de sons pour venir en aide aux personnes souffrant de problèmes d’audition.

Kévin Comte, Responsable de la communication

Kévin Comte, ancien journaliste au magazine économique Capital, pilotera désormais la communication de Synapse Développement. Promouvoir les solutions innovantes de l’entreprise toulousaine sera son challenge premier. Expert en référencement, il a pour mission d’assoir la réputation de l’entreprise et de faire connaître les technologies du catalogue Synapse Développement au plus grand nombre.