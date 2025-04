Tanium AEM exploite les informations en temps réel de tous les points d’extrémité gérés dans le nuage par Tanium pour recommander et automatiser les changements sur les points d’extrémité au sein de l’environnement d’un client de manière sûre et évolutive grâce à sa plate-forme en temps réel. Il permet aux équipes informatiques et de sécurité de faire évoluer les opérations en toute confiance et efficacité et d’améliorer la sécurité de l’environnement.

Découvrez dans le livre blanc Tanium Autonomous Endpoint Management (AEM) comment Tanium AEM permet aux organisations d’atténuer efficacement les risques tout en assurant la résilience opérationnelle.