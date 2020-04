Le 9 mars dernier, Cédric O, le secrétaire d’Etat chargé du numérique, a lancé un appel auprès des entreprises technologiques pour d’accompagner les entreprises françaises pendant cette période de crise. Tradeshift, la plateforme SaaS d’accompagnement de la digitalisation de la chaine d’approvisionnement, a choisi de répondre à cet appel à la solidarité et a été sélectionné dans le cadre de ce programme.

L’offre de Tradeshift permet aux acheteurs et aux fournisseurs d’accélérer le passage à la facture électronique afin de fluidifier l’envoi des factures par les fournisseurs et participer ainsi à l’amélioration du respect des délais de paiement.

Pour commencer à utiliser le package de base de facturation électronique de Tradeshift, les entreprises créent simplement un compte sur la plate-forme Tradeshift et invitent leurs fournisseurs sur le réseau à envoyer des factures. Les factures envoyées par les fournisseurs via la plateforme Tradeshift sont collectées et stockées dans une application dédiée, contenant tout ce dont les équipes comptables ont besoin pour traiter les documents et effectuer les paiements.

Bruno Laborie chez Tradeshift « La situation actuelle signifie que chaque processus papier est devenu irréalisable. Les entreprises recherchent une solution rapide pour les aider à gérer cette situation et à traiter leurs factures. Nous proposons est une version adaptée de notre produit global pour aider les acheteurs et les vendeurs à surmonter gratuitement certains des problèmes immédiats auxquels ils sont confrontés. »

Pour les entreprises à la recherche de fonctionnalités et de services supplémentaires pour numériser pleinement leurs relations avec la chaîne d’approvisionnement, Tradeshift propose également un package d’intégration rapide à sa plateforme complète.

Pour plus d’informations sur le service de facturation gratuit de Tradeshift, visitez (https://ter.li/w70uqd). La liste complète des services de continuité des affaires promus par le ministère français de l’économie est disponible ici