Avec son T7 Touch, Samsung apporte enfin une solution simple et élégante aux risques de vols, de pertes, et donc de fuites de données liés aux disques externes.

Les disques externes sont devenus des compagnons du quotidien dans un monde multimédia qui regorge de vidéos 4K, d’images produites par des capteurs de plus d’une centaine de mégapixels, et autres fichiers de données gourmands en espace de stockage. Sans compter l’importance des sauvegardes, remises au goût du jour par les ransomwares.

Mais ces disques sont aussi un vrai calvaire pour les entreprises parce qu’ils peuvent aisément être égarés ou volés. Ils présentent un vrai risque de fuites de données confidentielles. D’où l’importance de les chiffrer, un mécanisme qui nuit généralement à l’expérience utilisateur et aux scénarios de partages de fichiers prodigués par ces appareils.

La particularité du « T7 Touch » de Samsung, présenté au CES de Las Vegas, est d’intégrer à la fois un hardware de chiffrement en AES 256 -bit et un capteur d’empreintes digitales. Du coup, toute donnée stockée sur le disque est instantanément chiffrée. Et l’accès au disque et ses données reste verrouillé tant que l’utilisateur n’a pas été reconnu par le lecteur d’empreinte présent sur le boîtier du disque SSD. Un moyen élégant d’allier forte sécurité et convivialité.

Un jeu de LED entourant le capteur d’empreinte digitale permet de savoir instantanément si l’accès au disque est verrouillé ou déverrouillé.

Au-delà de ses fonctionnalités de sécurité très pratiques, le T7 Touch est un disque externe SSD très performant. Il est doté d’une interface USB 3.2 Gen 2 avec connecteur Type-C pour des taux de transferts optimaux (annoncés à 1 Go/s en lecture et écriture). Malgré la présence d’un lecteur d’empreinte et d’un hardware spécifique de chiffrement, il reste très compact et léger. A peine 8 mm d’épaisseur pour 8,5 cm de long et 5,7 cm de large. Et un poids de 58 grammes.

Il sera disponible dès la fin janvier en trois capacités : 500 Go pour 129,99 $, 1 To pour 229,99 $ et 2 To pour 399,99$. Les tarifs européens n’ont pas encore été dévoilés.