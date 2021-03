Vertiv, spécialiste de la communication industrielle et commerciale, et STL Partners, cabinet conseil œuvrant aussi dans les télécoms, ont procédé à une étude sur le sujet des réseaux 5G qui leur permet de conclure que les opérateurs devront adopter les bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique sur leurs réseaux. Et encourager leurs clients à adopter les services 5G afin de réduire la consommation et les émissions dans tous les domaines.

Selon les estimations, les réseaux 5G seraient jusqu’à 90% plus efficaces par unité de trafic que la 4G. Mais ils nécessiteront néanmoins plus d’énergie en raison de la densité accrue du réseau, de la forte dépendance à l’égard des systèmes et infrastructures informatiques, et de la croissance accélérée du trafic.

L’étude STL Partners et Vertiv estime que les opérateurs de télécommunications vont devoir relever le défi de la 5G en adoptant dès le départ les bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique sur leurs réseaux, et en encourageant leurs clients à adopter rapidement les services 5G afin de réduire la consommation et les émissions dans tous les domaines.

Parmi les bonnes pratiques préconisées, le déploiement de matériel et de logiciels conçus et exploités dans un objectif d’efficacité, y compris de nouveaux datacenters Edge pour soutenir le cloud computing natif. Le tout s’accompagnant de matériels et des logiciels appropriés pour mesurer, superviser, gérer, améliorer et automatiser le réseau, dans un objectif de vision globale et complète du cycle de vie des coûts et des investissements.

Ces recommandations bien qu’importantes, ne sont qu’une pièce du puzzle énergétique qui accompagne la 5G. Ces efforts doivent être associés à une approche plus globale et sociétale de la réduction de la consommation d’énergie et des émissions, qui exploite les capacités de la 5G bien au-delà du contrôle des opérateurs de télécommunications.

Le rapport identifie trois secteurs susceptibles de s’améliorer considérablement grâce à l’utilisation des services 5G :

* L’Industrie pourrait réaliser jusqu’à 730 milliards de dollars de bénéfices d’ici 2030 grâce à l’utilisation de la 5G pour la maintenance prédictive et l’automatisation avancées.

* Le Transport et la Logistique pourraient générer jusqu’à 280 milliards de dollars de bénéfices d’ici 2030 grâce à l’assistance routière avancée, aux infrastructures de circulation connectées et à l’automatisation des livraisons à domicile.

* Enfin, le rapport estime que la 5G pourrait permettre au secteur de la Santé d’améliorer l’accès aux services médicaux pour un milliard de patients d’ici 2030.

Scott Armul, VP chez Vertiv, précise : « Du fait de la dépendance à l’informatique pour mettre en œuvre les applications 5G, un haut degré de collaboration sera nécessaire entre les opérateurs, les OEM et les fournisseurs d’infrastructures, et les clients pour s’assurer que les déploiements sont optimisés et que tous les efforts sont faits pour atteindre une efficacité maximale ».

Pour plus d’informations : La Puissance de la 5G