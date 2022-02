Bienvenue sur InfoNews Hebdo, l’émission qui tous les vendredis déchiffrent les temps forts de l’actualité IT.

Comme chaque semaine, retrouvez Guy Hervier et Jean-François le Nilias pour un nouvel épisode d’InfoNews Hebdo.

Cette semaine, nos commentateurs ont retenu quelques-unes des actualités IT les plus marquantes de la semaine écoulée, à commencer par les indicateurs de ventes des Tablettes et Chromebooks orientés à la baisse, les démonstrations du Wi-Fi 7, les records battus par les attaques DDoS et les attaques ransomwares en 2021, le rachat spectaculaire de Citrix mais aussi les résultats financiers des GAFAMs dont la puissance ne cesse d’augmenter.

On y parle aussi souveraineté numérique et métaverse…

    

EN BREF CETTE SEMAINE

00:45 Coup de mou sur les ventes de tablettes et chromebooks

Deuxième trimestre consécutif de baisse pour les tablettes et chromebooks dont les ventes s’étaient envolées avec les premiers confinements et l’installation de la pandémie sur la durée. Des équipements qui vont probablement évoluer dans les années à venir alors que Google voit dans les tablettes l’avenir de l’informatique.

Les tablettes et Chromebooks séduisent moins…

Google veut croire que les tablettes Android sont l’avenir de la micro-informatique…

03:45 Le Wi-Fi 7 se démontre

Le Wi-Fi 7 veut offrir le graal de la communication sans fil : se montrer plus rapide et aussi stable que les ordinateurs. De quoi non seulement changer la connectivité au sein des entreprises mais aussi des foyers.

Wi-Fi 7 démontre son potentiel

07:35 Azure contre une attaque DDoS record

3,47 Tb/s et de 340 millions de paquets par seconde… C’est la puissance de la plus grosse attaque DDoS jusqu’ici enregistrée. Et c’est le cloud Azure qui a dû l’affronter et éviter qu’elle ne paralyse le client asiatique ciblé.

Azure bloque une nouvelle attaque DDoS record

10:38 Le nombre d’attaques par ransomwares a encore doublé en 2021

2020 était une année noire sur le front des rançongiciels… Et tous les acteurs de la sécurité prédisaient que la situation serait encore pire en 2021. Ils ne se sont pas trompés ! 2021 a été plus noir que noir… Qu’en sera-t-il de 2022 ?

13:35 Citrix va être racheté et fondu dans Tibco !

16,5 milliards de dollars, c’est le montant très élevé que va débourser le fonds Vista pour acquérir Citrix. Objectif de Vista, fondre les activités de Citrix dans Tibco pour en faire un acteur « next gen » du DaaS (Desktop as a Service).

Citrix racheté pour 16,5 milliards de dollars

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:20 Le match GAFAM versus CAC40

Astronomiques… Tels sont les résultats des grands de la Tech pour le quatrième trimestre 2021 et sur toute l’année écoulée. Les 5 entreprises du GAFAM réalisent un bénéfice net cumulé de 320 milliards de dollars à comparer aux 160 milliards de dollars de bénéfices réalisés par l’ensemble des entreprises du CAC40 réunies.

A SUIVRE PROCHAINEMENT

20:55 Une conférence ministérielle sur la souveraineté numérique

La France a pris la présidence du Conseil de l’Union Européenne. Et parmi ses chantiers prioritaires, on retrouve la problématique de la souveraineté des données. Les 7 et 8 février se tiendra la conférence ministérielle « Construire la souveraineté numérique de l’Europe » pour tracer des objectifs et des grandes lignes d’action.

Google va fort… mais son Cloud n’est toujours pas rentable.

Délesté du poids de Kyndryl, IBM atteint de nouveaux sommets

Apple, encore un trimestre record

Un nouveau trimestre record pour Microsoft, porté par le cloud, Windows et les jeux vidéos

LE COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

22:25 Les multivers n’existent pour ainsi dire pas… mais le métaharcèlement s’y pratique déjà !

Le monde doit encore découvrir le Metaverse… Mais les pionniers qui s’y aventurent déjà n’y vivent pas que des expériences réjouissantes. Une anglaise restera dans l’histoire en étant la première à avoir vu son Avatar se faire « métaharceler » par un autre avatar…