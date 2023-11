Autodesk lance Autodesk AI, son IA générative qui s’étend sur tout son portfolio applicatif pour apporter à l’univers de la CAO, de la conception industrielle et de la simulation les mêmes révolutions que celles déjà présentent dans l’univers de la communication visuelle et de la création graphique.

« Pour le meilleur ou pour le pire, l’IA est arrivée avec toutes les implications qui en découlent et se profilent pour chacun d’entre nous » avertit Andrew Anagnost en introduction de l’Autodesk University 2023.

Et donc, pour – espérons – le meilleur plutôt que le pire, Autodesk annonce le lancement de son IA générative, intégrée à ses produits : Autodesk AI.

« Nous sommes à la croisée des chemins de nombreuses industries parmi les plus créatives et impactantes du monde. Nous investissons et continuerons à investir dans l’IA en raison de son potentiel transformationnel pour améliorer les résultats des entreprises de nos clients et du monde » ajoute le CEO d’Autodesk.

Autodesk AI espère aider les clients dans une multitude de domaines de la construction de nouveaux bâtiments et autoroutes à la fabrication de produits et d’appareils intelligents, ainsi qu’à la création de contenus multimédias. Ces efforts ne visent pas seulement à améliorer la productivité, mais aussi à permettre à chaque utilisateur de se montrer plus créatif.

Autodesk assure que ses outils IA auront des structures de données ouvertes et que les données échangées avec les IA sont protégées et ne seront pas utilisées par Autodesk pour les entraîner. Andrew Anagnost reconnnaît d’ailleurs que « mal utilisée, l’IA conduit mécaniquement à de mauvais résultats. Mais si elle est bien faite, elle a la capacité de nous aider à relever le défi de faire plus avec moins ».

L’IA d’Autodesk est intégrée dans l’ensemble du portefeuille Autodesk, avec un développement continu de nouvelles capacités. Elle améliore la créativité de chacun, aide à la résolution de divers problèmes, automatise les tâches répétitives pour réduire les erreurs et gagner du temps, et analyse des données de projet complexes pour fournir des prévisions.

Autodesk donne quelques exemples d’intégration et cas d’usage de son IA :

* Les capacités d’IA générative, activées par Blank.AI, simplifie la création des modèles 3D qui peuvent être rapidement créés, explorés et modifiés en temps réel à l’aide de commandes sémantiques et en langage naturel.

* Dans Autodesk Fusion, les clients peuvent générer automatiquement des conceptions de produits optimisées pour une méthode de fabrication donnée, pour la performance, pour le coût, et plus encore.

* Des workloads Fusion dopés à l’IA sont en cours de développement pour permettre la création automatisée de parcours d’outils de fabrication assistée par ordinateur (FAO) basés sur des modèles, qui peuvent être ajustés par l’utilisateur selon ses besoins.

* Les dessins automatisés par l’IA offriront des expériences interactives autour de la création de feuilles, du placement de vues et des flux de travail d’annotation.

* Autodesk Forma intègre un outil OA qui permet d’analyser rapidement le vent, le bruit et l’énergie pour prendre de meilleures décisions de planification et de conception en amont.

* InfoDrainage s’enrichit d’une IA qui donne des conseils sur le meilleur emplacement des bassins de rétention et des fossés pour prévenir ou réduire l’impact des catastrophes liées à l’eau.

* AutoCAD utilise l’IA pour aider les dessinateurs à itérer plus rapidement en lisant les annotations manuscrites et numériques, et en déterminant l’intention de l’utilisateur pour recommander des actions contextuelles et intégrer facilement les modifications.

* Construction IQ exploite l’IA pour prédire, prévenir et gérer les risques de construction qui pourraient affecter la qualité, la sécurité, le coût ou le calendrier.

* Autodesk Flow utilise l’IA pour automatiser la planification des productions de médias et de divertissement en gérant les variables changeantes entre les équipes et les budgets. Cette nouvelle « planification générative dopée à l’IA » produit des résultats en quelques minutes pour un processus qui prend traditionnellement des jours, permettant aux équipes de prévoir, de planifier et d’adapter les ressources pour assurer la bande passante créative nécessaire.

* Autodesk Flame utilise l’IA pour automatiser certaines tâches manuelles comme le détourage, le remplacement du ciel, le rendu de beauté et le suivi de caméra.

* Des workflows basés sur l’IA dans Maya (actuellement en bêta) offrent une nouvelle façon pour les artistes d’interagir avec les données des scènes 3D en utilisant des invites de texte en langage naturel.

* Grâce à une collaboration avec Wonder Dynamics, l’IA alimentera un plug-in Maya utilisé pour animer, éclairer et composer automatiquement des personnages générés par ordinateur pour des scènes en prise de vue réelle.

Avec l’IA générative dans Autodesk, c’est un nouvel univers de la CAO / FAO qui s’ouvre où l’IA accélère bien des traitements, permet d’obtenir des prévisions plus précises et enrichit la créativité des collaborateurs.

