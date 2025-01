Foxit rejoint la « transformation numérique 2.0 » en intégrant une IA avancée à ses outils PDF. Avec des fonctionnalités comme l’assistance conversationnelle et la traduction multilingue, cette approche promet de simplifier la gestion documentaire tout en soutenant la croissance des entreprises.

Les PDF sont le format de prédilection des contrats et des rapports qui ont – ça ne vous a pas échappé – tendance à traîner en longueur et prendre des dizaines de page voir plus. L’intégration de l’Intelligence Artificielle dans les outils de gestion PDF représente sans aucun doute une évolution majeure pour l’industrie documentaire et le quotidien des utilisateurs. Elle permet de résumer les PDF, d’extraire de l’information semi-structurée ou structurée de ces contenus non structurés, et bien d’autres choses encore. Après qu’Adobe ait enrichi Acrobat de fonctionnalités d’IA pour améliorer la productivité et l’analyse documentaire, c’est au tour de Foxit d’annoncer sa propre plateforme d’IA dédiée aux documents. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large de transformation numérique, où l’IA devient un outil essentiel pour optimiser le traitement et l’analyse des documents professionnels.

Foxit AI se présente comme une solution autonome basée sur le web, accessible via ai.foxit.com.

L’intérêt de l’IA dans la gestion PDF se manifeste particulièrement à travers l’automatisation des tâches complexes et chronophages.

Selon Brian Osborne, vice-président du développement commercial chez MNJ Technologies : « Foxit AI va changer la donne pour nos clients, en offrant de puissantes fonctionnalités qui simplifient la gestion des documents, rationalisent les flux de travail et les aident à atteindre leurs objectifs commerciaux plus efficacement. »

La plateforme introduit plusieurs fonctionnalités IA :

– Une assistance conversationnelle pour l’analyse documentaire

– Des outils d’amélioration textuelle avec paramétrage du ton

– Des capacités de traduction multilingue

– L’analyse simultanée de plusieurs documents

– La conversion d’images en texte exploitable

Selon Evan Reiss, vice-président et responsable marketing de Foxit, cette solution résulte d’une collaboration étroite avec les utilisateurs : « Foxit AI est le résultat direct de cette collaboration, conçu non seulement pour répondre aux exigences de l’environnement commercial dynamique d’aujourd’hui, mais aussi pour évoluer et soutenir leur croissance et leur succès futurs. »

Cette nouvelle offre, accessible sur différents appareils sans nécessiter de licence d’éditeur PDF (tout au moins pour le moment), illustre l’évolution du marché vers des solutions cloud intelligentes et sécurisées, adaptées aux enjeux modernes de la gestion documentaire.

À lire également :