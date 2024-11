L’assurance de la qualité en impression commerciale passe par une vérification approfondie des fichiers pour éviter des erreurs courantes comme la pixellisation, le décalage de couleurs ou les polices manquantes. Le contrôle en amont permet de corriger ces anomalies et optimise les rendus finaux, évitant ainsi retards et coûts additionnels dans les projets d’impression.

Lorsqu’une entreprise se lance pour la première fois dans un projet d’impression commerciale, il est fréquent de rencontrer des problèmes inattendus. Malgré une apparente perfection sur l’écran, les fichiers numériques peuvent présenter des erreurs qui se révèlent une fois imprimés : des couleurs ternes, des images floues ou encore des polices modifiées. Ces erreurs, bien que mineures en apparence, peuvent entraîner des pertes de temps et d’argent. L’une des principales causes de ces problèmes réside dans une préparation inadéquate des fichiers avant impression. Pour éviter ces déconvenues, le contrôle en amont (ou preflight) s’impose comme une étape incontournable dans le processus d’impression.

Qu’est-ce que le contrôle en amont ?

Le contrôle en amont est une procédure de vérification technique des fichiers numériques destinée à identifier d’éventuelles erreurs susceptibles de perturber le processus d’impression. Ce contrôle permet de détecter des anomalies dans les fichiers et, dans certains cas, d’effectuer automatiquement des corrections. Ainsi, des problèmes qui pourraient passer inaperçus sur un écran sont repérés avant l’impression, ce qui évite des erreurs coûteuses une fois le fichier imprimé.

Les domaines clés du contrôle en amont

1 – Polices et texte : L’absence de polices intégrées est l’une des erreurs les plus courantes en impression. Si une police utilisée dans la conception n’est pas incorporée dans le fichier, elle peut être remplacée par une autre, entraînant une altération visuelle du document. Le contrôle en amont garantit que toutes les polices nécessaires sont correctement incluses, préservant ainsi la cohérence du texte.

2 – Images et résolution : Les images à faible résolution, bien qu’apparaissant correctes à l’écran, peuvent devenir pixélisées à l’impression. Le contrôle en amont vérifie la résolution des images pour s’assurer qu’elles sont adaptées à l’impression, signalant celles qui risquent d’apparaître floues ou dégradées.

3 – Couleurs et espaces colorimétriques : Les différences entre les espaces colorimétriques utilisés à l’écran (RVB) et ceux utilisés pour l’impression (CMJN) peuvent entraîner des décalages de couleurs. Le contrôle en amont veille à ce que les espaces colorimétriques soient corrects, garantissant que les couleurs imprimées correspondent aux attentes.

4 – Spécifications des fichiers : Chaque type d’impression exige des spécifications spécifiques, telles que le fond perdu, les marques de coupe ou la taille des pages. Le contrôle en amont vérifie que le fichier respecte ces critères techniques afin d’éviter des problèmes de découpe ou d’agencement à l’impression.

5 – Transparence et calques : Certains fichiers complexes contiennent des effets de transparence ou des calques qui peuvent poser des difficultés lors de l’impression. Le contrôle en amont vérifie ces éléments pour s’assurer qu’ils seront correctement reproduits sur papier.

En appliquant cette étape de contrôle, il est possible de détecter et de corriger ces problèmes avant qu’ils ne génèrent des retards ou des coûts supplémentaires. De plus, certains outils de contrôle en amont proposent des corrections automatiques pour des ajustements mineurs, facilitant ainsi la préparation du fichier.

Accéder au contrôle en amont avec un éditeur PDF

La plupart des éditeurs PDF incluent un module de contrôle en amont, souvent accessible via l’onglet « Convertir » ou une section similaire. Ce module permet d’analyser les fichiers PDF, d’identifier les éventuels problèmes et de les corriger, qu’il s’agisse de polices manquantes, d’erreurs de surimpression ou de compatibilité des versions. Cette analyse peut prévenir des complications majeures dans le processus d’impression.

Pour les projets d’impression offset, il est recommandé d’utiliser le format PDF/X, conçu spécifiquement pour l’impression professionnelle. Ce format offre une meilleure gestion des couleurs, des polices et des transparences, garantissant une impression fidèle au fichier original.

Le contrôle en amont constitue une étape cruciale pour assurer la qualité d’un projet d’impression. Il permet de détecter des erreurs invisibles sur un écran et d’éviter des retards et des coûts supplémentaires. L’utilisation d’outils adaptés, tels que des éditeurs PDF avec fonction de preflight, est fortement conseillée pour préparer des fichiers prêts à l’impression.

Par François Thévenot Sales & Channel Manager Southern Europe, Middle East & Africa, Foxit

