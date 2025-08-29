C’est déjà la rentrée pour nos animateurs préférés. Jean-François le Nilias et Guy Hervier sont de retour après la pause estivale pour une nouvelle saison d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT. Une émission spéciale qui récapitule les grandes annonces de l’été afin de vous remettre le pied à l’étrier… On y parle fin de Windows 10, GPT-5, Comet, Android, Excel, Power11, etc.

Pour reprendre pied avec l’univers IT après plusieurs semaines de vacances, InfoNews Hebdo reprend du service avec une édition spéciale qui fait un tour d’horizon affuté des actualités qui compteront dans vos projets et roadmaps de fin d’année. Car l’actualité IT n’est pas partie en vacances.

Pendant que vous bronziez sous le soleil caniculaire de cet été, Microsoft a confirmé la fin du support des Microsoft 365 Apps sur Windows 10 à l’échéance d’octobre 2025 (avec rustine sécurité prolongée), un jalon qui rebat les priorités de migration.

Côté IA, OpenAI ne se contente plus d’assistants : après avoir lancé cet été deux modèles open source et son très attendu modèle GPT-5, une rumeur affirme que la jeune pousse star de l’IA planche sur une suite bureautique dopée à l’IA concurrente de Microsoft 365 et Google Workspace, pendant que son labo de R&D décroche une médaille d’or à l’IMO, signal fort des progrès réalisés par les LLM sur le raisonnement mathématique.

Sur le poste de travail, Perplexity pousse Comet, un navigateur agentif qui interroge nos pratiques (et nos surfaces d’attaque), tandis que Google rapproche ChromeOS et Android et qu’Excel greffe un =COPILOT() au cœur des cellules de vos tableaux.

Dans les salles machines, IBM lance Power 11 (résilience, dispo, sécurité) et VMware amorce Cloud Foundation sur ARM, horizon new-gen pour l’edge et l’IA native. Dans le cloud, Oracle Database@AWS devient réalité industrielle.

Enfin au rayon géopolitique, Intel cherche son second souffle au rythme de deals étatiques, Palo Alto s’offre CyberArk pour régner sur l’identité, et Trump ravive un bras de fer commercial avec l’UE.

Un été dense, où souveraineté, coûts et risques se sont mêlés à l’accélération IA dans la continuité des tendances repérées depuis le début de l’année.

AU SOMMAIRE DE CE SPECIAL « RECAP DE L’ETE 2025 »

1 – Plus de support pour Microsoft 365 sous Windows 10

Microsoft met fin au support des Microsoft 365 Apps sur Windows 10 au 14 octobre 2025 (features figées), tout en prolongeant des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2028 pour accompagner la transition.

2 – Une suite bureautique pour OpenAI ?

OpenAI travaillerait à une suite de productivité native IA qui ciblerait frontalement Microsoft 365/Google Workspace. À suivre pour les DSI côté gouvernance et lock-in. Mais l’été d’OpenAI a aussi été marqué par la sortie de GPT-5 et de deux modèles open source.

3 – Perplexity lance le navigateur Comet

C’est la grande tendance du moment. Perplexity a ouvert le bal en lançant COMET, son propre navigateur Web agentif dédié aux tâches et à la recherche : promesses d’automatisation… et premières alertes sécu pointées par des audits indépendants. Mais la concurrence a déjà commencé à répliquer avec l’excellent « Copilot Mode » de Microsoft Edge ou Claude for Chrome chez Anthropic.

Cap vers une plateforme unifiée (Android comme socle, desktop mode), pour accélérer les apps sur grands écrans et ARM. En attendant, Google peaufine son Android 16 et annonce ses Pixel 10.

>> Google va effectivement faire converger ChromeOS et Android

5 – Copilot dans chaque cellule d’Excel

Vous connaissez Copilot for Microsoft 365 et ses fonctionnalités génératives dans Excel. Vous n’avez encore rien vu. Microsoft va beaucoup plus loin avec sa nouvelle fonction « =COPILOT() » qui arrive en bêta : génération de formules et d’analyses in-cell, à manier avec discernement sur les cas sensibles.

6 – OpenAI obtient une médaille d’or aux Olympiades de mathématiques

Un système expérimental reproduit le format de l’IMO et décroche un score or (35/42), étape charnière pour le raisonnement vérifiable des IA. Impacts à anticiper sur l’audit des modèles et la conformité. Dans le même temps, Google annonce également que son futur « Gemini 2.5 Pro Deep Think » a également obtenu la médaille d’or !

7 – IBM annonce les serveurs Power 11

Nouvelle génération Power11 (GA fin juillet) : haute dispo, patching autonome, sécurité renforcée et intégration AI inference/Spyre à venir. Une cartouche sérieuse pour SAP, bases critiques et workloads sensibles.

8 – VMware prépare Cloud Foundation sur ARM

Enfin, VMware concrétise le support de vSphere et ESXi sur les processeurs ARM. Une première étape vers un VCF multi-archi : un signal pour l’edge et des clusters IA sobres.

9 – Oracle Database sur AWS

Chose promise, chose due… Oracle Database@AWS est en GA : Exadata/Autonomous opérés par OCI Cloud dans les Data Centers AWS, parcours de migration simplifié et support conjoint.

10 – Make Intel Great Again

Un été électrique pour une entreprise en perdition. Intel a connu un été très agité : des résultats toujours aussi inquiétants, une refonte de marque, et surtout une prise de 10 % du capital par l’État US via réallocation du Chips Act : un interventionnisme assumé et un pari sur le rebond ?

11 – Palo Alto rachète CyberArk

Méga-deal à 25 Md$ : Palo Alto s’empare du leader de l’Identity Security pour muscler une plateforme de bout en bout (clôture soumise régulateurs).

12 – Trump déclare la guerre à l’Europe

Tarifs douaniers et bras de fer transatlantique : Trump menace, bluffe, taxe… au risque d’unifier les européens comme jamais autour d’une quête à l’autonomie numérique.

