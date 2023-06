Comme chaque Vendredi, retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour votre émission InfoNews Hebdo qui déchiffre les temps forts de l’actualité IT. Cette semaine nos animateurs reviennent sur la conférence Apple, sur les ventes de bandes LTO, et sur de multiples études autour de l’IA générative et son adoption.

En commentateurs éclairés, ils reviennent sur les annonces d’Apple à l’occasion de sa grande messe pour développeurs, la WWDC 2023. Celle-ci a bien entendu été marquée par le dévoilement du très attendu casque de réalité virtuelle, le Vision Pro, que la marque à la pomme préfère présenter comme son premier ordinateur « spatial » pour éviter toute assimilation avec le flop annoncé du Métavers. Mais ce sont les autres annonces de cette conférence qui ont surtout interpelé Guy Hervier et Jean-François Le Nilias avec notamment le lancement du nouveau processeur M2 Ultra d’Apple qui permet désormais aussi à la gamme Mac Pro de quitter le monde Intel pour basculer dans l’univers ARM.

Cette semaine, on parle aussi de quantique avec IBM qui a décidé que sa seconde zone mondiale pour son cloud quantique serait ouverte en Europe. On vous explique pourquoi.

Autre sujet surprenant, le retour en vogue du stockage sur bandes qui reste la solution la plus sûre et la plus économique pour résister aux attaques ransomwares.

Bien évidemment, l’IA et notamment l’Ia générative est également au cœur de l’actualité du moment. Nos animateurs reviennent sur différentes études qui montrent l’inquiétude des DSI face aux IA codeuses, l’inquiétude des salariés mais aussi leur grande appétence pour ces nouveaux assistants artificiels, et l’inquiétude des chercheurs alors que la recherche privée domine désormais l’univers de l’IA.

     

EN BREF

01:15 – M2 Ultra, MasOS 14, iOS 17 : nouvelle livraison d’Apple

07:40 – Les bandes n’ont pas dit leur dernier mot

11:05 – IBM installe son second datacenter quantique en Allemagne

14:30 – L’IA générative va-t-elle favoriser la dette technique

17:45 – L’appétence des salariés pour l’IA générative

LE DOSSIER

20:00 – Rapport Stanford sur l’IA : La recherche privé domine

RENDEZ-VOUS

24:55 – Tout sur le logiciel libre à OW2con’23

Les 14 et 15 juin 2023 à Paris-Châtillon – OW2con’23 registration – Formulaires – OW2Box

L’INSOLITE

