Insight s’étoffe à l’international et sur les services managés avec l’acquisition d’un MSP certifié Microsoft, Hanu Software Solutions, pour un montant qui n’a pas été dévoilé.

Proche de Microsoft dont il est depuis plus de 10 ans l’un des principaux partenaires « licences », l’intégrateur Insight Enterprises poursuit son expansion externe et l’accroissement de ses compétences services, avec l’acquisition de Hanu Software Solutions, un MSP partenaire Microsoft depuis plus de 15 ans.

L’intégrateur avait déjà procédé, en 2020, à l’acquisition de la société de conseils et services vNext, bien implanté sur le marché du conseil numérique et de services managés autour d’Azure et Microsoft 365.

Avec Hanu, Insight vient encore un peu plus renforcer ses compétences d’accompagnement des entreprises dans leur migration vers le cloud. L’intégrateur acquiert au passage toute l’expertise d’Hanu pour prendre en charge de l’administration courante, le management, le support des utilisateurs. Cette acquisition lui permet surtout d’étendre un peu plus au niveau mondial ses centres d’excellence pour la fourniture de solutions cloud.

« L’acquisition de Hanu étend notre capacité en tant qu’intégrateur leader de solutions. Son expertise approfondie du cloud et sa réputation avérée pour l’attraction et le développement des compétences techniques en Inde sont essentielles pour accentuer notre capacité à offrir davantage de services cloud à encore plus de clients », souligne Joyce Mullen, président et CEO d’Insight.

Les capacités de Hanu viennent compléter l’expertise d’Insight en matière de transformation de bout en bout dans les domaines du développement applicatif, de la modernisation des infrastructures cloud, de la cybersécurité ou encore de l’utilisation intelligente des données et de l’intelligence artificielle.

Pour rappel, Insight est reconnu par Gartner (Gartner 2021 Magic Quadrant for Software Asset Management Managed Services et Gartner 2021 Magic Quadrant for Managed Workplace Services) comme un des leaders mondiaux des services managés. L’acquisition d’Hanu est aussi un atout pour ses activités dans la zone Asie Pacifique alors que Forrester a récemment distingué Insight en tant qu’intégrateur de systèmes dans son rapport Now Tech: Cloud Migration and Managed Service Partners in Asia Pacific, Q2 2022.

