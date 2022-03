L’avenir de Knative, la plateforme serverless open-source de Google, au cœur d’Anthos, va finalement être confié au CNCF. Et c’est une bonne nouvelle.

La CNCF, Cloud Native Computing Foundation, est la fondation qui veille aux destinées de plusieurs technologies fondamentales et open source du cloud à commencer par Kubernetes, Prometheus et Envoy. Emanation de la Linux Foundation, la CNCF veille à accélérer l’adoption de technologies cloud universelles par les opérateurs de cloud public et les fournisseurs de plateformes de cloud privé et hybride.

Conçu par Google et brique fondamentale de sa plateforme Anthos, Knative est un framework Serverless spécialement conçu pour Kubernetes. Il permet aux développeurs de déposer leurs containers sur l’infrastructure sans se soucier des serveurs et des problèmes de gestion. C’est Knative qui se charge d’en assurer la gestion réseau et la montée en charge. Knative intègre également un système de gestion d’événements qui permet des développements serverless évènementiels un peu à la façon « FaaS » (Functions as a Service comme Amazon Lambda).

Le problème, c’est que jusqu’en décembre dernier Google avait affirmé n’avoir aucun plan pour soumettre Knative à une fondation open source, préférant garder le contrôle sur une technologie encore naissante et pourtant essentielle à Anthos. Mais avec l’arrivée de la version 1.0 en fin d’année dernière, Google l’avait finalement soumis à la CNCF qui vient cette semaine de confirmer prendre désormais la destinée de cette brique technologique sous ses ailes.

Outre Google, le projet Knative est supporté par de prestigieux contributeurs tels que Red Hat, IBM, VMware et SAP. Il est utilisé en production par des entreprises comme Bloomberg, Alibaba Cloud, Blue Origin ou encore Scaleway.

La CNCF décrit Knative comme une solution qui aide les équipes de développement à gérer, surveiller et exploiter Kubernetes d’une manière qui nécessite moins de temps et de compétences techniques.