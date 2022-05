Comme chaque semaine, retrouvez notre émission vidéo qui déchiffre l’actualité IT avec au sommaire de ce numéro le déploiement étendu de Windows 11, Intel Vision 2022, le méa-culpa de Microsoft et le télétravail…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont une nouvelle fois aux commandes de ce numéro d’InfoNews Hebdo. Ensemble, ils déchiffrent les actualités de la semaine qui ont retenu leur attention.

Ils évoquent ainsi la sortie de la version 7.1 de la suite open source OnlyOffice Docs mais également les principales annonces d’Intel à l’occasion de l’Intel Vision 2022. Le fondeur américain est clairement dans une nouvelle dynamique d’innovations.

Ils reviennent aussi sur la décision de Microsoft d’enfin ouvrir en grand les vannes de déploiement de Windows 11 mais également sur le surprenant mea-culpa de l’éditeur qui veut adopter des politiques de licences plus justes en Europe autour du Cloud. On attend un passage à l’acte.

Enfin, ils déchiffrent longuement les conclusions du rapport du Conseil national de productivité sur le télétravail et le travail hybride.

     

En bref cette semaine

Le plein de nouveautés pour OnlyOffice Docs

La suite bureautique en ligne et en open source ONLYOFFICE Docs passe en version 7.1 avec des nouveautés très attendues

Windows 11 prêt pour un déploiement généralisé

Pour Microsoft, Windows 11 est enfin prêt pour un déploiement étendu.

Fin du support pour Windows Server 20H2

5 annonces à retenir à l’Intel Vision 2022

Des Core-HX, des IPU, du Sapphire Rapids, des boosters d’IA, Amber…

Microsoft dit entendre l’UE sur le cloud

Microsoft réagit suite aux plaintes coordonnées de différents acteurs européens du Cloud.

Le Dossier de la semaine

Télétravail : 2 ou 3 jours pour une productivité optimale

A venir prochainement

Vivatech 2022, rubrique à brac de l’innovation

Du 15 au 18 juin à Paris…

Le fait divers de la semaine

Stéphane Richard renonce à son indemnité exceptionnelle de départ