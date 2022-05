SAS, éditeur de solutions data, analytiques et Machine Learning dans le cloud, veut aider davantage les entreprises à résoudre les défis métiers propres à leurs secteurs d’activité. Il lance trois nouvelles solutions clouds verticales.

Acteur historique de l’analytique et de l’art de faire parler les données, SAS a entamé dès 2016 une stratégie cloud-first. Son service cloud SAS Viya est devenu le socle unificateur de tous les outils Data de SAS. Notamment disponible sous Azure, cette plateforme permet aussi d’unifier tous les métiers et usages Data au sein des entreprises et veut servir de fondation à tous les projets de data science, de machine learning et d’IA.

« Nous avons transformé notre portefeuille pour qu’il soit cloud-natif et transportable, afin que les clients puissent accélérer leur passage au cloud et étendre leur utilisation de l’analytique, du Machine Learning et de l’IA. » explique Bryan Harris, Vice-président et CTO chez SAS. « Nous voulons que notre plateforme et nos solutions deviennent un élément essentiel de l’innovation de chaque client. ». Selon l’étude Total Economic Impact réalisée par Forrester, les solutions cloud de SAS génèrent jusqu’à 204% de ROI.

Une transformation réussie pour SAS qui a vu ses revenus cloud augmenter de 19% en 2021. Les revenus générés par la région EMEA sont quant à eux en croissance de 29%.

Pour mieux accompagner certains de ses clients sur des sujets hautement spécialisés, SAS annonce cette semaine trois nouvelles solutions verticales (basées sur Viya) pour aider les entreprises des secteurs des médias et du marketing, de l’énergie et de la santé, à exploiter le potentiel de la donnée et de l’IA pour résoudre leurs défis actuels.

SAS 360 Match s’adresse au marché des plateformes VOD et AVOD (VOD financée par la pub). Ces dernières sont confrontées depuis la fin de la crise COVID et des confinements, à une vague de désabonnement accentuée par le recul du pouvoir d’achat des ménages lié à l’inflation. SAS en est convaincu, les données en possession de ces services peuvent les aider à combattre l’augmentation du taux d’attrition et proposer des offres permettant de stimuler la croissance des abonnements. Combinant une plateforme de diffusion publicitaire moderne à la plateforme CDP (Customer Data Platform) de SAS, la solution permet d’optimiser la segmentation de l’audience pour le ciblage pub et marketing, de faciliter la planification de la stratégie marketing, d’optimiser les parcours clients et de rationaliser l’ensemble des processus d’engagement.

SAS Clinical Enrollment Simulation Cloud est une nouvelle solution cloud destinée au secteur de la santé. Basée sur SAS Viya mais très verticale, elle simule virtuellement les processus d’inscription aux essais cliniques. Elle offre une planification plus rapide et plus stratégique du recrutement pour de tels essais. Elle permet de mieux comprendre la stratégie d’inscription et d’atteindre les objectifs fixés concernant le recrutement des patients. Cette solution sera disponible dans le courant de l’année sur la marketplace de Microsoft Azure.

SAS Grid Guardian AI est une solution d’analytique IoT spécialement pensée pour les entreprises du secteur de l’énergie. Elle les aide à réduire leurs coûts, à protéger les techniciens sur le terrain et à améliorer la fiabilité du réseau énergétique. En appliquant l’edge computing, l’IA et le ML aux émissions de radiofréquences (RF) provenant des équipements de distribution électrique aériens, SAS Grid Guardian AI permet de mieux anticiper les défaillances des équipements mais aussi d’établir des priorités dans les programmes de maintenance pour renforcer la sécurité, la fiabilité et le temps de fonctionnement.