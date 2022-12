Comme chaque vendredi, retrouvez votre récapitulatif en vidéo de l’actualité IT de la semaine. Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo : un processeur « as a service », un guide de cyber-résilience, HPE en mode as a service, Dataiku, les dépenses IT en 2023, l’ANSSI dit au revoir à son chef…

Comme de coutume, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont derrière les manettes de ce nouveau numéro et dernier épisode de l’année d’InfoNews Hebdo pour faire le tour de l’actualité IT de la semaine et en déchiffrer les temps forts.

Ensemble, ils évoquent la sortie du nouveau guide AFNOR sur la cyber-résilience avec des témoignages d’hôpitaux et acteurs qui ont été victimes de ransomwares. Entre retours d’expérience, bonnes pratiques, et fiches pratiques, ce guide gratuit est à lire.

Ils évoquent également un nouveau rapport Gartner qui évalue l’évolution des investissements IT en 2023 alors que tous les indicateurs économiques et géopolitiques clignotent en rouge.

Ils reviennent aussi sur l’envie d’Intel de produire des processeurs dont certaines fonctionnalités seront à débloquer par logiciel au travers d’abonnements. Une nouvelle tendance de processeurs « as a service » qui évite au fondeur de multiplier les SKUs.

Enfin, ils saluent le départ du directeur de l’ANSSI, Guillaume Poupard, qui rejoint Docaposte et peut être satisfait de son bilan après plus de 8 années passées à améliorer la cyber-résilience de la France. Lui succéder à la tête de l’ANSSI ne sera pas chose facile.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo…

     

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO

EN BREF

00:40 Du microprocesseur as a service

03:40 Des serveurs HPE as a service

07:35 L’AFNOR publie un guide sur la cyber-résilience

11:10 Le bilan de Guillaume Poupard à l’ANSSI

14:55 Dataiku poursuit sur sa lancée

LE DOSSIER

17:15 Des investissements IT en hausse en 2023 selon Gartner

LE COUP DE COEUR

21:00 Siquance nouvel acteur du quantique français

LES AUTRES ACTUALITES A NE PAS MANQUER