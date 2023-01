Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec cette semaine un peu moins de Freemium et beaucoup plus de Premium pour Teams, un marché PC en souffrance, et la vision Cigref du Low Code.

Pas d’InfoNews Hebdo sans nos animateurs préférés aux commandes. Guy Hervier et Jean-François le Nilias sont de retour pour déchiffrer l’actualité IT de la semaine. Une actualité marquée par beaucoup d’annonces et rumeurs Microsoft autour de Teams, de Microsoft 365, de ChatGPT et d’OpenAI alors que l’éditeur embarque de plus en plus d’IA au cœur de ses solutions.

Une actualité aussi marquée par le rachat de Talend par Qlick, par la nouvelle offre de « Bare Metal as a Service » d’OVHcloud, mais aussi par le CES de Las Vegas et par une panoplie de nouveaux PC alors que le marché des PC a justement connu en 2022 une « Annus Horribilis » avec une dégringolade violente des ventes après deux années euphoriques de rééquipement lié aux confinements et à la généralisation du télétravail.

Nos animateurs reviennent aussi plus longuement sur le nouveau rapport du Cigref qui se pense sur l’impact du Low-Code / No-Code dans les entreprises alors que les besoins applicatifs explosent avec la transformation numérique.

Enfin, ils n’oublient pas aussi les bons côtés de l’informatique avec cette innovation qui a permis de déchiffrer la lettre de Charles Quint.

     

EN BREF

00:40 Teams : moins de freemium, plus de premium

Pour en savoir plus : Microsoft prépare un Teams Premium plus coûteux

A lire également : Microsoft fait du Team Building avec des jeux Teams…

04:00 Annus horribilis pour le marché du PC

Pour en savoir plus : Le marché des PC s’offre un bouillon épicé

A lire également : Les meilleurs PC du CES 2023

07:10 OVHCloud étoffe son offre Bare Metal

Pour en savoir plus : Avec Metal Instances, OVHcloud assouplit son offre Bare Metal

08:40 L’IA en marche chez Microsoft

Pour en savoir plus :

Microsoft veut renforcer son partenariat OpenAI et intégrer ChatGPT à Microsoft 365

Microsoft a une IA qui imite (trop) aisément votre voix

Microsoft veut intégrer ChatGPT à Bing pour concurrencer Google

12:15 Qlik absorbe Talend

LE DOSSIER

13:55 Le Cigref se penche sur le Low Code / No Code

A découvrir :

Nouvelles pratiques de développement Low Code / No Code : Libérer la valeur en maîtrisant les risques – Cigref

LE RENDEZ-VOUS

18:00 Opération pôle Emploi pour les métiers du numérique

Pour en savoir plus : La semaine des métiers du numérique |Pôle emploi

LE COUP DE CŒUR

19:30 L’informatique à l’aide de l’histoire : la lettre de Charles Quint déchiffrée