Comme chaque vendredi retrouvez InfoNews Hedo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT avec au menu cette semaine : NetApp, Pure Storage, Thales, le DMA et les clouds…

Comme il se doit, Guy Hervier et Jean-François le Nilias sont aux commandes de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo. Ensemble, ils commentent et déchiffrent une actualité de la semaine dominée par la volonté de différents acteurs d’améliorer et renforcer les sécurités de nos disques en ligne, par la refonte des offres NetApp mais aussi par l’arrivée d’une formule entièrement managée de la solution de stockage et data management spécialement pensée pour Kubernetes Portworx de Pure Storage.

Ce numéro est aussi l’occasion de revenir sur les résultats des acteurs du cloud au troisième trimestre 2022 à la lumière des résultats financiers des différents acteurs et d’une nouvelle étude de Synergy Research Group.

Evidemment, nos commentateurs reviennent sur les attaques de la semaine et plus particulièrement sur celle contre Thales victime du terrible ransomware Lockbit. Ils évoquent enfin le rendez-vous d’OVHcloud pour sa conférence annuelle et l’arrivée de Elon Musk à la tête de Twitter.

     

AU SOMMAIRE DE CET EPISODE

EN BREF CETTE SEMAINE

Une gestion renforcée pour les Drives en ligne

A lire également : WithSecure veut renforcer les sécurités de OneDrive

NetApp unifie ses offres de stockage

Pure Storage lance une version managée de Portworx

Pour en savoir plus : Pure Storage décline Portworx en mode totalement managé

Thales, victime de Lockbit

Le Digital Market Act en application depuis le 1/11

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Le Cloud continue sur sa lancée, envers et contre tout…

Pour en savoir plus : Crise et croissance du Cloud : Pas de raison de céder au pessimisme…

RENDEZ-VOUS

OVHcloud EcoEx On Stage 2022 – Le 8 novembre à l’Olympia de Paris

L’Ecosystem Experience est un événement international initié par OVHcloud et destiné à l’ensemble des communautés fédérées autour d’un cloud responsable et de confiance.

Pour s’y inscrire : Eco Ex On Stage : Mardi 08 novembre 2022 | OVHcloud

COUP DE SEMONCE

Twitter or not Twitter

Elon Musk a pris les commandes de Twitter et a débarqué dans les locaux avec un lavabo. L’heure du grand ménage a sonné.

LES AUTRES ACTUALITES DE LA SEMAINE