Selon une enquête réalisée par le cabinet de conseil IT Solace, les avantages des architectures évènementielles ou EDA ne sont pas que techniques. Plus productives, les entreprises ayant adopté ce nouveau paradigme de conception ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de façon significative.

La quête permanente en IT de flexibilité, d’évolutivité et de réactivité a donné naissance à une nouvelle forme d’architecture applicative orientée évènements. Aussi connu sous le nom d’EDA pour Event Driven Architecture, ce nouveau paradigme de conception présente de nombreux avantages techniques, dont un découplage renforcé entre les services qui simplifie l’évolutivité du SI.

Conçues pour répondre à un message envoyé par un composant du système ou à un évènement (comme l’appel d’un client), ces architectures sont également scalables plus facilement, chaque composante du SI pouvant évoluer individuellement.

Au passage, ces caractéristiques favorisent aussi la réactivité, la remise en cause d’un composant n’impactant pas forcément le reste de l’architecture, et parfois la réduction des couts, le composant n’étant « activé » que lorsqu’il est sollicité.

Des gains business qui dépassent les attentes

Au-delà des nombreux bénéfices techniques, l’EDA pourrait présenter des avantages business, ainsi que le souligne un récent sondage commandité par Solace , cabinet de conseil IT et réalisé par IDC. Selon l’enquête réalisée à l’échelle mondiale et couvant une grande variété d’industries, 23% des professionnels de l’informatique interrogés estiment avoir gagné en productivité, 22% ayant déclaré que leurs efforts dans le domaine de l’EDA se sont concrétisés par une acquisition renforcée de nouveaux clients. Pour 18% d’entre eux, l’EDA aurait même provoqué une augmentation du chiffre d’affaires.

Et plus globalement, 93% des entreprises avancées sur l’implémentation de ces architectures estiment que l’EDA a parfaitement répondu aux attentes, 38% considérant même que les bénéfices sont supérieurs aux prévisions.

« Il est évident que, depuis plusieurs années, l’architecture orientée événements est devenue la norme de facto permettant aux entreprises d’opérer en temps réel ; et les résultats de ce sondage le confirment », souligne Mychelle Mollot, directrice du marketing chez Solace. « Les résultats de ce sondage montrent les tendances de l’évolution du marché depuis le sondage mené en 2021. Ils mettent en lumière le retour sur investissement croissant enregistré par les entreprises au fur et à mesure qu’elles progressent vers l’application de l’EDA à l’ensemble de l’entreprise ».

