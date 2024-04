Sans les GPU de NVidia, l’explosion de l’IA générative n’aurait peut-être pas encore eu lieu. ChatGPT, Gemini et consorts doivent leur existence à ses accélérateurs GPU. En l’espace de quelques années, NVidia est devenu un acteur incontournable de l’IA et un pilier essentiel des infrastructures de cloud et de datacenters. Son responsable en France, Serge Palaric, est notre invité de la semaine.

« Il y a une guerre des IA, et NVidia fournit les armes » expliquait Yann Le Cun, patron de l’IA chez Meta l’an dernier. De fait, en cinq ans, portés par l’IA générative, le chiffre d’affaires de NVidia a bondi de 12 à 60 milliards de dollars. L’entreprise est devenue l’an dernier la troisième capitalisation boursière, dépassant les 2000 milliards de dollars.

Désormais, ses principaux concurrents, Intel et AMD, paraissent des nains en comparaison. Grâce à sa technologie visionnaire CUDA et à sa capacité d’innovations dans les GPU, NVidia est devenu un acteur clé à la fois de l’IA, du cloud et des datacenters. Serge Palaric, Vice President Alliances & OEMs EMEA, AI Nation France chez NVidia est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Une occasion unique de revenir sur le parcours exceptionnel de cette entreprise, décidément pas comme les autres. L’opportunité aussi de revenir sur les besoins de puissance et de sobriété énergétique des IA génératives, sur l’évolution des technologies au cœur des GPU mais aussi sur la nouvelle génération de puces Blackwell récemment annoncée.

Notre invité revient sur atouts de l’IA, la révolution qu’elle engendre et sur ses applications potentielles qui continuent de se diversifier, touchant des secteurs tels que l’automobile autonome et les systèmes embarqués.

Enfin, Serge Palaric évoque une transformation en cours chez NVidia. Le hardware n’est rien sans le software. Et sa suprématie dans l’IA, NVidia la doit en partie à sa technologie de développement CUDA qui a permis de programmer les GPU à des fins de calculs intensifs et non uniquement à des fins d’animations 3D de jeux ou de CAO. Il évoque pourquoi aujourd’hui NVidia investit beaucoup dans les outils et les services à l’instar de sa plateforme NVIDIA AI Enterprise qui accélère et fluidifie les pipelines de Data Science et rationalise le développement et le déploiement d’IA générative et d’applications dopées à l’IA générative.

